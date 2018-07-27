Kaybolmaya yüz tutmuş meyveler koruma altına alındı

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı ekiplerince kaybolmaya yüz tutmuş meyve ağaçlarının korunması amacıyla kent genelinde talep üzerine ücretsiz aşılar yapılıyor.

İHA'nın haberine göre geçmişten bu yana yetiştirilen, ancak kesilerek ve imara açılan yerler nedeniyle yok olmaya yüz tutmuş 16 adet meyve ve 5 adet sebzenin gen kaynakları koruma altına alındı. Bu kapsamda uzun yıllar yetiştirilen ve severek tüketilen yerel çeşitlerin yeniden yaygınlaşması için çalışma başlatıldı.

İl genelinde oluşturulan ekipler; kırmızı aslik elma, cebe girmez, ekşi elma, bey elması, pamuk elma, heko elması, mellaki armut, pasik armut, kadife zerdali, sarı alça, kırmızı alça, siyah alo ve karadut gibi yerli meyve ağaçlarını ücretsiz aşılıyor. Proje sayesinde eski yıllardan bu yana sevilen meyve ve sebzelerin yaygınlaşması sağlanacak.

Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, kentte yerel meyve çeşitlerinin korunması ve çoğaltılması için bir çalışma başlattıklarını belirtti. Yerel meyvelerin gen kaynaklarının korunması için vatandaşa da büyük görevler düştüğünü ifade eden Görentaş, “Geçtiğimiz yıl ilimizdeki yerel çeşitlerini tespit ettik. Saha çalışmalarında yerel çeşitlerimizin sayısını arkadaşlarımız belirledi. Bu kapsamda 16 adet meyve çeşidi ve 5 adet de yerel sebze tohumu tespit ettik. Bu tespit sonrası Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde 500 metrekarelik bir sera kurduk. Bu seralarda çöğür aldık. Bu yılda bu yerel meyve çeşitlerini talep eden vatandaşlarımıza teknik personelimiz ücretsiz bir şekilde aşılıyor. Gelecek yıl da bunlardan fidan elde ederek yerel çeşitlerin korunması amacıyla bahçelere fidan dağıtacağız” dedi.

Yerel çeşitlerin devamını sağlamak ve yok olmalarını önlemek amacıyla kentin her noktasında çalışma yaptıklarını dile getiren Görentaş, “Uzun yıllar devam edecek meyve çeşitlerimizin korunmasını sağlayacak yerlerde yapıyoruz. Bu fidanları kendi oluşturduğumuz seralarda üreterek, korunmasını sağlıyoruz. Bu çalışmalarımızı bakanlığımıza da bildirdik. Diğer taraftan bunlar gen havuzunda saklanarak sürekliliği sağlanacaktır” diye konuştu.

Yerel çeşitleri koruma altına alarak yok olmalarını önleyeceklerine dikkat çeken Görentaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Genellikle kesilerek ve imara açılan yerlerdeki yerel çeşitlerimiz yok olmaya yüz tuttu. Bizim de amacımız bu yerel çeşitleri koruyarak daha sonraki nesillere de devamını sağlamaktır. Özellikle yerel çeşitlerimizin tat aromaları çok daha güzeldir. Vatandaşlar tarafından bunların tüketimi daha fazladır. Eski yıllardan beri sevdiğimiz bu meyvelerin tüketimini sağlıyoruz. Armut çeşitlerimizde mellaki, elma çeşitlerinde heko, cebe girmez, ekşi ve pamuk elmalar, siyah alo, sıhke kavunu, pembe domates gibi türlerimiz var.”

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