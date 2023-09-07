KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
1 Eylül haftasında KKM hesaplarında biriken miktar 20 milyar 327 milyon lira azalarak 3 trilyon 348 milyar 325 milyon liraya geriledi. Böylece 2023'te ilk kez KKM hesaplarında 2 hafta üst üste düşüş yaşandı. Söz konusu iki haftadaki toplam düşüş 59 milyar 623 milyon lirayı buldu
Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduat hesaplarına yönelik attığı adımlar etkisini göstermeye devam ediyor.
BDDK 1 Eylül haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 3 trilyon 348 milyar 325 milyon lira oldu.
1 Eylül haftasında KKM hesaplarında 20 milyar 327 milyon liralık düşüş yaşandı. Böylece 2023 yılında ilk kez KKM hesaplarında biriken toplam parada 2 hafta üst üste düşüş yaşanmış oldu. Bir önceki hafta da 8 ayın ardından KKM'deki ilk düşüş kaydedilmişti.
Söz konusu iki haftada KKM hesaplarında toplam 59 milyar 623 milyon liralık düşüş yaşandı.
20 AĞUSTOS'TA AZALTACAK ADIMLAR ATILDI
Merkez Bankası 20 Ağustos tarihinde Türk lirası (TL) mevduatları artıracak, KKM'yi azaltacak düzenlemeye gitti.
Düzenlemeyle, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi. Merkez Bankası'nca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve belli oranda kur korumalı hesapların yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçildi.
Bankalara yolladığı talimata göre TCMB, TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirledi.