Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Son dakika haberi: Deniz seviyesinin yükselmesi İstanbul ve İzmir'in kıyı bölgeleri için risk oluşturuyor | Küresel ısınma tarihi yapılara zarar veriyor

        Deniz seviyesinin yükselmesi İstanbul ve İzmir'in kıyı bölgeleri için risk oluşturuyor

        Küresel ısınmaya bağlı olarak deniz seviyeleri her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Yapılan araştırmalara göre; deniz seviyesinin 100 yıl sonra 1 metre kadar yükselmesi bekleniyor. Küresel Denge Derneği'nin yaptığı araştırmaya göre; İstanbul ve İzmir'de tarihi yapılar risk altında...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 13:29 Güncelleme: 07.09.2023 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Küresel Denge Derneği tarafından hazırlanan "İstanbul ve İzmir İlleri için Deniz Seviyesi Yükselmesi ve Olası Etkileri" adlı rapora göre, iklim değişikliğine bağlı deniz seviyesindeki yükselme, İstanbul'da kıyılarda yer alan konak, saray, dini ve tarihi yapılar, İzmir'de ise körfez ve tatil beldeleri için risk oluşturuyor.

        Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) öngördüğü en olumsuz senaryo olan, deniz seviyesinin küresel olarak yüzyılın ortasında yaklaşık 0,5 metre, yüzyılın sonunda ise yaklaşık 1 metre yükseleceği hesabına dayanarak hazırlanan raporun ayrıntıları Küresel Denge Derneği başkanı Dr. Nuran Talu, raporun yazarları Prof. Dr. Nüzhet Dalfes ile Prof. Dr. Sedat Avcı ve proje ekibinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

        REKLAM

        İSTANBUL VE İZMİR İNCELENDİ

        Nüfus yoğunluğu, sosyoekonomik gelişmişlik ve ticari faaliyetlerin önemli merkezleri olmaları dolayısıyla İstanbul ve İzmir'de iklim değişikliğine bağlı meydana gelebilecek deniz seviyesindeki değişikliklerin incelendiği raporda, iklim değişikliği sebebiyle buzullarda yaşanan erime ve buna bağlı küresel deniz seviyesindeki yükselmenin, kıyı kentlerinde çok sayıda kültürel miras, toplumsal yaşam alanı ve doğal alan için beraberinde getireceği tehlikelere işaret edildi.

        Rapora göre, İstanbul Boğazı'nın tamamımın, özellikle de kıyılarda yer alan konak, saray, dini ve tarihi yapıların deniz seviyesindeki değişimden etkilenmesi bekleniyor.

        SULAR ALTINDA KALABİLİR

        Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu Kasrı gibi saraylar ile Şemsi Paşa Camii ve Ortaköy Camii gibi değerli yapıların korunması için daha kalıcı önlemler alınması gerektiği vurgulanan raporda, deniz seviyesinin yükselmesinin Göksu, Küçüksu ve Kurbağalıdere’de akarsu yataklarının bir bölümünü sular altında bırakabileceği öngörüsüne yer verildi.

        REKLAM

        İstanbul’da deniz seviyesinin yükselmesi durumunda iskelelerde de bazı yenilemeler yapılmasının gerekeceği, Üsküdar İskelesi’nde, lodoslu havalarda oluşacak fırtına kabarmalarına karşı mühendislik tedbirlerinin, Kadıköy’de ise deniz seviyesinde yükselmenin ardından yaşanabilecek fırtına kabarmalarının metro girişlerini etkileyebileceği, bu durumlar için önlem alınması gerektiği vurgulandı.

        ADALAR DA RİSK ALTINDA

        Prens Adaları’nda özellikle yerleşim yerlerinin bulunduğu iskele ve kıyı bölgeleri de etkilenebilecek alanlar arasında gösterildi.

        Raporun yazarlarından Prof. Dr. Nüzhet Dalfes, İstanbul’da Marmara Denizi’ne kıyısı olan ilçelerde 6 milyondan fazla insanın yaşadığı bilgisini paylaşarak, "Şehirde, yüksekliği 2 metreden az olan yaklaşık 120 kilometrekarelik bir alan risk altında. Bu, neredeyse Maltepe ve Fatih ilçelerinin toplam yüzölçümüne eşdeğer bir alan. İstanbul’un güney kıyılarının deniz seviyesindeki değişimden daha fazla etkileneceği hesaplanıyor." dedi.

        İZMİR’DE TURİSTİK BELDELER DE RİSK ALTINDA

        İzmir’de deniz seviyesindeki değişimden en çok İzmir Körfezi'nin etkileneceği kaydedilen raporda, deniz seviyesindeki yükselmenin, kıyı boyunca bazı alanların sular altında kalmasına ve tuzlu suların yeraltı sularına karışmasına sebep olacağı, bu durumun da tarımsal üretim açısından ciddi sorunlara yol açacağı ifade edildi.

        İzmir’in tatil beldeleri için de uyarılarda bulunulurken Güzelbahçe dahil bazı plaj alanlarının daralabileceği, kıyıdaki iskele gibi yapıların özelliklerini kaybedebileceği, Sığacık Koyu’nda tekne bağlama yerlerinin ve marinaların risk altında olduğu bildirildi.

        Rapora göre, Türkiye’nin önemli kuş üreme alanları arasında yer alan Gediz Deltası Kuş Cenneti ile Çamaltı Tuzlası, Küçük Menderes Deltası, Mavişehir, Çakalburnu Dalyan ve İnciraltı Kent Ormanı gibi doğal kıyılar da risk altında bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #deniz yükselmesi
        #küresel ısınma
        #son dakika haberi
        #deniz seviyesi
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        İstanbul'da rastgele cinayet! Yoldan geçerken öldürüldü
        İstanbul'da rastgele cinayet! Yoldan geçerken öldürüldü
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Sürücüler dikkat! Ona çarpan 70 bin TL ödeyecek!
        Sürücüler dikkat! Ona çarpan 70 bin TL ödeyecek!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!