Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı! Ordu'nun İkizce ilçesinde, otomobilin dereye yuvarlanması sonucu biri hamile 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden ve 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Cemile Sağlam ile bebeğinin de kurtarılamadığı öğrenildi

Anadolu Ajansı Giriş: 07.09.2023 - 14:57 Güncelleme: 07.09.2023 - 14:57 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL