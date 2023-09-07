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        Haberler Gündem Sarıyer'de kaldırılmasın diye zincirlenen ağaçlar belediye tarafından şafak vakti kaldırıldı

        Sarıyer'de tartışmaya neden olan zeytin ağaçlarına şafak operasyonu

        İstanbul Sarıyer'de kaldırımı kapattığı iddia edilen ve saksı içerisinde olan iki zeytin ağacı belediye ekiplerinde sabah saatlerinde alındı. Bölgede yaşayanlar ağaçları kaldırılmaması için zincirle birbirine bağlamıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 12:03 Güncelleme: 07.09.2023 - 12:06
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        Sarıyer'de tartışmaya neden olan zeytin ağaçları belediye ekiplerince saat 06.30'da iş makineleriyle alınarak götürüldü.

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        DHA'nın haberine göre Sarıyer'de Evin Eren'in işlettiği kafenin önündeki iki zeytin ağacının kaldırımı kapattığı iddiasıyla yapılan şikayetin ardından tartışmalar yaşanmıştı.

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        Eren'in iddiasına göre, şikayette bulunan kişi bir çalışanı da darp ettti. Geçtiğimiz hafta zabıta ekipleri kafe önündeki zeytin ağaçlarını kaldırmak için geldiğinde, kafe sahibi kadın kendini zeytin ağacına zincirleyerek eylem yaptı.

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        Belediye ekipleri de ağaçları almadan ayrıldı. Ancak belediye ekibi bu kez önceki gün sabah saatlerinde dükkan önüne geldi. Saat 06.30 sıralarında gelen zabıta ekipleri zeytin ağaçlarının bağlı olduğu zincirleri keserek ağaçları iş makinesiyle götürdü.

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        MAKASI GÜVENLİK KAMERASINA SALLADIKTAN SONRA ZİNCİRLERİ KESTİ

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Sarıyer Belediyesi zabıta ekiplerinin Emirgan Mektebi Sokak'ta bulunan kafenin önüne geldiği görülüyor. Bu sırada bir kepçenin de kafenin önüne yanaştığı görülüyor. Zeytin ağaçlarının bağlı olduğu zincirleri kesmek için getirilen metal kesme makasını eline alan görevlinin, elindeki makası güvenlik kamerasına göstererek kesme işareti yaptıktan sonra zincirleri kestiği görülüyor. Daha sonra zincirleri kesilen zeytin ağaçlarının kepçeye konularak götürüldüğü görülüyor.

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        "AYNI SOKAKTA ENGELLİ YOLU ÜZERİNDE SAKSILAR VAR"

        Kafe sahibi Evin Eren, "Çok fazla üzgünüm şu an, sabah saat 09.00'da kapının önüne geldiğim zaman maalesef bizim burada ruhumuz olan iki tane zeytin ağacımızın artık olmadığını gördüm. Anlam veremediğim bir şeyler oluyor, bizi aşan bir şeyler oluyor. Sabah geldiğimizde, zeytin ağaçlarını görmediğimde inanın gece hırsız gelmiş sandım ve hemen polisi aramak istedim. Çünkü bunlar çok eski, çok kıymetli ağaçlar. Bir hırsız gelip almış sandık, polisi arayacaktım hemen kamera görüntülerine baktım. Maalesef saat 06.30'da belediyemizin zabıta ekipleri, kepçesiyle, ellerinde zincirleri kesecek büyük aletleri ile gelip acımasızca almışlar zeytin ağaçlarımızı, üzgünüm. Kafamız çok karışık, çünkü aynı sokakta az ileride bu vatandaşın her gün yürüdüğü yolun üzerinde, bakın engelli yolu var burada, belediyenin logoları olan saksılar engelli yolunun üzerinde duruyor" şeklinde konuştu.

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