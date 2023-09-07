Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Antalyaspor Antalyasporlu Naldo'nun ailesi Antalya'da kaza geçirdi: 1'i ağır, 5 yaralı - Antalyaspor Haberleri

        Antalyasporlu Naldo'nun ailesi Antalya'da kaza geçirdi: 1'i ağır, 5 yaralı

        Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereria'nın oğlu, kayınpederi ve kayınvalidesi, otomobil ve motosikletin karıştığı kazada yaralandı. Naldo'nun oğlu Davi'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 15:06 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1255 sokak ile Toroslar Caddesi kesişiminde bulunan kontrolsüz kavşakta meydana geldi. 1255 sokak üzerinden seyir halinde olan adı öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 34 FG 4053 plakalı otomobil, Antalyaspor futbolcusu Brezilyalı Naldo'nun kayınpederi olduğu belirlenen İtalyan Walter Tilatti kontrolündeki 07 ACP 207 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Tilatti'nin kullandığı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Cüneyt Eslik'in kullandığı 07 FEC 17 plakalı motosiklete çarptı. Kazada Tilatti sürücü koltuğunda sıkışırken, eşi Alexandra Nardy ile futbolcu Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi Pereira araçtan fırladı.

        REKLAM

        Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Davi'yi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayı hafif yaralı atlatan 34 FG 4053 plakalı otomobilin sürücüsü de aynı ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza yerine gelen diğer ambulanstaki ekip ise Alexandra Nardy ve motosiklet sürücüsü Cüneyt Eslik'e müdahale etti.

        VATANDAŞLAR ARAÇTAN ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

        Bu sırada çevredekiler, otomobilde sıkışan Walter Tilatti'yi araçtan çıkarmaya çalıştı. Sağlık ekibi, otomobilin bir kapısından Tilatti'ye müdahale ederken, vatandaşlar ise demir levyeyle kapıyı kırıp bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. Ancak vatandaşların çabası sonuçsuz kaldı. Portekizce bilen bir vatandaş, Tilatti ile konuşarak sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ayırıcı-kesici makasla kapıyı kırıp Tilatti'yi çıkardı. Sağlık ekibinin sedyeye aldığı Tilatti, hastaneye götürüldü. Bu sırada sağlık ekibinin müdahale ettiği Cüneyt Eslik'i serinletmek için bazı vatandaşlar yelpaze kullanırken, bazıları da ince minderlerle güneşten korumaya çalıştı. Eslik ve Alexandra Nardy de müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kazaya karışan otomobiller, çekici yardımıyla kaldırılırken, temizlik çalışmalarının ardından yol ulaşıma açıldı.

        REKLAM

        NALDO HASTANEYE GİTTİ

        Kazayı öğrenen futbolcu Naldo ile Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, teknik heyet ve futbolcular, yaralıların götürüldüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Naldo'nun kayınvalidesi ile kayınpederinin durumunun iyiye gittiği, oğlu Davi'nin ise ameliyata alındığı öğrenildi.

        "BU KADAR ŞİDDETLİ KAZA GÖRMEDİM"

        Çok kazaya şahit olduğunu, ancak bu kadar büyüğünü görmediğini ifade eden Ceylan Güder, "Bugüne kadar bu kavşakta en az 20-30 kaza gördüm ama bu çok şiddetliydi. Evimde balkonda oturuyordum. Siyah araba karşıdan çok süratli geliyordu. Rampanın olduğu yerde otomobilin tekerlekleri yerden kesildi. Kırmızı otomobil de seyir halindeydi. Eyvah demeye kalmadı. Siyah araba, kırmızılıya vurdu. Onun yanında da motosikletli vardı. Kırmızılı darbeyi alınca ister istemez motosikletliye vurdu. Siyah otomobilin sürücüsü genç bir çocuktu" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti