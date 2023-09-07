TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan "TCMB olarak tüm araçlarımızla parasal sıkılaştırma sürecine enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar devam edeceğiz" açıklamasında bulundu

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan para politikasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu:

TCMB Başkanı Erkan şunları söyledi:

-TCMB olarak tüm araçlarımızla parasal sıkılaştırma sürecine enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar devam edeceğiz.

-Sert fiyat hareketlerinin mümkün olduğu kadar az olduğu lakin dengenin evrildiği yönünde, sağlıklı şekilde algılandığı bir süreç olarak ilerlemekte ve bunda da kararlıyız.

-Enflasyon ve kur hareketlerinin sene içinde oynaklık göstermesi, hele ki geçiş dönemlerinde bazı durumlarda yıl ortalaması ve yıl sonu üzerinden yapılan hesaplarda ciddi farklılıklar gösterebilmektedir.

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-Para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle, iç talebin arza daha yakın bir seviyeye geleceğini ve enflasyon beklentilerini kontrol altına alacağını öngörmekteyiz.

'NE GEREKİYORSA YAPMAYA HAZIRIZ'

-Türkiye'ye olan iştahın yüksek olduğunu ve tahvil piyasasında yabancı yatırımcı artışını aşikar bir şekilde beklediğimizi öngörmek doğru olur.

-2024 yılında dezenflasyonun tesisi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.

Devamı gelecek...