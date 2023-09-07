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        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam - Para Haberleri

        Bakan Şimşek: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Sayın Cumhurbaşkanımızın programımıza desteği tam; bunu sadece hissetmiyoruz, görüyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 14:49 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:39
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        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Sayın Cumhurbaşkanımızın programımıza desteği tam; bunu sadece hissetmiyoruz, görüyoruz. Programın dış kaynak ayağının çok güçlü olacağına inanıyorum, Birleşik Arap Emirlikleri'nde sonuç yakın. Önce rezervleri güçlendireceğiz, sonra Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış olacak. İşverenin katkısı olduğu yeni bir bireysel emeklilik modeli öngörüyoruz, amaç sistemde kalış süresini ve fon tutarını artırmak" açıklamasında bulundu.

        'GEÇİŞ DÖNEMİ ÖNGÖRDÜK'

        Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "OVP'nin felsefesi Türkiye'nin olumlu döngüye gireceği yönünde, onun için bir geçiş dönemi öngördük, şu anda o geçiş dönemindeyiz. İç talebin yeniden dengelenmesi ihtiyacı çok net; iç talep yavaşlayacak, yatırımcılara ihracata çok güçlü destek vereceğiz. Yapısal reform gündemi çok net takvimlendirilmiş, şimdi bunun bir ayağı kalıyor, dış kaynak ayağı, ben dış kaynak ayağının oldukça güçlü olacağına inanıyorum. Gelecek sene, memur Maaş artışları enflasyonun muhtemelen neredeyse bu seneki Enflasyon farkını dikkate alırsanız çok çok üzerinde olacak. Dar kesimlerinin alım gücünün kalıcı bir şekilde artırılmasında tek yol enflasyonu tek hanelere düşürmektir. Programın da ana hedefi, enflasyonu düşük tek haneye zamanla çekmek ve orada tutmaktır."

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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, "Cumhurbaşkanımızın bizzat bu programı ilan etmesi ve Hükümet olarak arkasındayız, destekliyoruz demesi OVP'nin en büyük gücü" açıklamasında bulundu.

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