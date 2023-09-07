2 ayda 28.2 ton altın aldı Dünya Altın Konseyi verilerine göre mart nisan ve mayıs aylarında toplam 159 ton altın satarak dünyada altın rezervi en çok düşen merkez bankası olan TCMB haziran ve temmuz aylarında alım tarafında geçti. Haziran ayında göreve başlayan Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki TCMB, haziran ve temmuz aylarında 28.2 ton altın alarak dünyada altın rezervlerini en çok artıran merkez bankaları arasında yer aldı

Merkez Bankası (TCMB) mart, nisan ve mayıs aylarındaki yoğun satışlarının ardından haziran ve temmuz aylarında altın rezervlerini artırdı. Dünya Altın Konseyi'nin son yayımladığı son verilere göre TCMB'nin altın rezervleri temmuz ayında 16.8 ton yükseldi.

Böylece 9 Haziran'da resmen göreve başlayan TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yönetiminde bankanın altın rezervleri 2 ayda 28.2 ton artmış oldu.

2023'te TCMB'nin altın rezervlerindeki değişim:

Ay Değişim (ton) Ocak 23,1 Şubat 22,5 Mart -15,3 Nisan -80,8 Mayıs -62,8 Haziran 11,4 Temmuz 16,8 Toplam -85,2

TEMMUZDA ALIMLARDA 3. SIRADA

Altın Konseyi verilerine göre TCMB, temmuz ayında 23 tonluk alım yapan Çin Merkez Bankası ve 22.4 tonluk alım yapan Polonya Merkez Bankası'nın ardından dünyada altın rezervini en çok artıran üçüncü merkez bankası oldu.

Haziran ve temmuz aylarında toplam 1 tonun üzerinde altın alımı yapan merkez bankaları:

Ülke Altın alımı (ton) Çin 44,2 Polonya 36,1 Libya 30,0 Türkiye 28,2 Katar 4,7 Çekya 4,4 Hindistan 1,2 Singapur 1,0

ÖNCEKİ 3 AYDA SATIŞTA ZİRVEDEYDİ

Haziran ve temmuz aylarının toplamına bakıldığında yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi TCMB dünyanın en fazla altın alımı yapan 4. merkez bankası oldu. Önceki üç ayda ise buna zıt bir tablo vardı. Mart, nisan ve mayıs aylarında TCMB'nin altın rezervleri 158.9 ton azalma kaydetmişti. Böylece söz konusu dönemde dünyanın en fazla altın satan merkez bankası olmuştu. Dünya Altın Konseyi 2. çeyrek raporunda bu satışlarla ilgili yaptığı değerlendirmede seçim öncesi yaşanan belirsizliklere işaret ederek ""TCMB, yurt içi altın talebinin çok güçlü olmasına yol açan ekonomik ve politik belirsizliklerin olduğu bir dönemde külçe altın ithalatına getirilen geçici kısmi yasağın ardından çok sıkı koşullara yanıt olarak yerel piyasada altın sattı. Bu nedenle, satışın stratejik değil taktiksel olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

TOPLAM REZERVLER 17.5 MİLYAR DOLAR YÜKSELDİ

Seçim sonrasında göreve gelen yeni ekonomi yönetimi TCMB'nin rezervlerini güçlendirmeyi önemli hedeflerinden birisi olarak geriledi. Bu hedef dahilinde yapılan çalışmalar verilere yansıdı. TCMB Başkanı Gaye Erkan göreve geldiğinde TCMB'nin toplam rezervleri 99 milyar 783 milyon dolar seviyesindeydi. 25 Ağustos haftası itibarıyla bu rakam 17 milyar 515 milyon dolarlık artışla 117 milyar 298 milyon dolara çıktı. Toplam rezervler 11 hafta üst üste yükseliş kaydetti.

Tarih Altın rezervi Brüt Döviz rezervi Toplam rezervler 25.08.2023 41,343 75,955 117,298 18.08.2023 40,782 76,292 117,074 11.08.2023 41,217 75,101 116,318 4.08.2023 41,362 74,228 115,590 28.07.2023 41,425 72,348 113,773 21.07.2023 41,875 71,675 113,550 14.07.2023 41,680 71,380 113,060 7.07.2023 40,580 69,835 110,415 30.06.2023 41,432 67,154 108,586 23.06.2023 41,314 66,246 107,560 16.06.2023 42,017 60,783 102,800 9.06.2023 41,993 57,790 99,783