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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye - Ermenistan maçı saat kaçta hangi kanalda? - Milli maç ne zaman? - EURO 2024 elemeleri - Futbol Haberleri

        Türkiye - Ermenistan maçı saat kaçta hangi kanalda?

        A Milli Futbol Takımı liderliğini sürdürmek için Ermenistan karşısında... Ay-yıldızlılar, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu beşinci maçında yarın Eskişehir'de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Milli Takımımız, Ermenistan karşılaşması öncesinde 9 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek. Peki Türkiye - Ermenistan maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar

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        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 10:14 Güncelleme: 07.09.2023 - 10:14
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        A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında yarın Eskişehir'de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.

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        Türkiye - Ermenistan maçı saat kaçta hangi kanalda?

        Eskişehir Yeni Stadyumu'nda yapılacak maç 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini, dördüncü hakemliğini ise Antonio Rapuano üstlenecek.

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        Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Letonya karşılaşacak. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise beşinci maç gününü bay geçecek.

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        9 PUANLA LİDERİZ

        Ay-yıldızlı ekip Ermenistan karşılaşması öncesinde 9 puanla lider durumda bulunuyor. Bir maçı eksik Ermenistan 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Grupta iki maçı eksik olan Hırvatistan ile 4 karşılaşmayı geride bırakan Galler ise 4'er puana sahip. Son sıradaki Letonya'nın ise puanı bulunmuyor.

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        EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

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        ADAY KADRO

        A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

        Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)

        Orta saha-forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (İnter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Halil Dervişoğlu (Galatasaray)

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