Türkiye - Ermenistan maçı saat kaçta hangi kanalda? - Milli maç ne zaman? - EURO 2024 elemeleri - Futbol Haberleri

Türkiye - Ermenistan maçı saat kaçta hangi kanalda? - Milli maç ne zaman? - EURO 2024 elemeleri - Futbol Haberleri

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda yapılacak maç 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini, dördüncü hakemliğini ise Antonio Rapuano üstlenecek.

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Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Letonya karşılaşacak. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise beşinci maç gününü bay geçecek.