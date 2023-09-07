9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!" Tokat'ta, babaannesi ve babasıyla yaşayan A.K. adlı 9 yaşındaki kız çocuğuna, 3 yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 20 yaşındaki Onur Koç tutuklandı. Koç'un, ifadesinde, "Suç olduğunu bilmiyordum" dediği belirtildi

Tokat'ın Erbaa ilçesi Çevresu köyünde yaşayan A.K.'nin (9) annesi F.K. ve babası M.K. kızları 3 yaşındayken boşandı, çocuğun velayeti babaya verildi.

6 YAŞINDAN BERİ İSTİSMAR EDİYORDU

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, babası ve babaannesiyle köyde yaşayan A.K.'ye komşuları Onur Koç, 3 yıldır cinsel içerikli görüntüler izletti ve daha sonra çocuğu istismar etmeye başladı.

OLAYI ARKADAŞLARINA ANLATTI

Yaz aylarında kısa süreliğine annesinin yanında kalan A.K., durumu, tatil için gittikleri Bursa'da arkadaşlarına anlattı. Annesi, kızının yaşadıklarını diğer çocukların ailelerinden öğrenince, Erbaa'ya dönüp şikayetçi oldu.

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'NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARDAN' TUTUKLANDI

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başlattığı soruşturmada şüpheli yakalandı. 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan adliyeye sevk edilen Onur Koç, 28 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi. A.K. annesine teslim edildi.

CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLER İZLETMİŞ

Tokat Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürülüp, aile görüşmecileri eşliğinde ifadesi alınan A.K., ilk istismarın 6 yaşındayken başladığını, Onur Koç'un kendisine cinsel içerikli görüntüler izlettiğini, daha sonra da istismar ettiğini anlattı.

KÜÇÜK ÇOCUĞU TEHDİT ETMİŞ

A.K. yaşadıklarını Bursa'daki arkadaşına anlattığını, zanlının tehdit ettiğini, bu sebeple de durumu kimseye söyleyemediğini ifade etti. Kız ayrıca babasına teslim edilmek istemediğini, bu durumun yeniden yaşanabileceğini söyledi.

SORGUDA SUÇUNU KABUL ETTİ

Onur Koç ise ifadesinde, "3 yıl önce başlamak kaydıyla ara sıra cinsel içerikli görüntüler izleterek 'Bunlardan yapalım mı' diye soruyordum. Kabul ettiği zamanlarda ilişkiye giriyordum. Kaç kez ilişkiye girdiğimizin sayısını hatırlamıyorum.

"SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Ona da 'Hiç kimseye söyleme beni hapse atarlar' diyordum. Babası bu durumu öğrenmiş 2 gün önce bana vurdu. Suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım, cezaevine girmek istemiyorum" dedi.