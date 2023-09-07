ABD'de mahkumun firar anı güvenlik kameralarına yansıdı

Firar eden mahkumun, kameralardan elde edilen son fotoğraflarını basınla paylaşan Bevins, Cavalcante'nin kapüşonlu bir üst giydiğini, yanında sırt çantası ve spor çantası olduğunu söyledi.

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FİRARİNİN BREZİLYA'DAKİ ANNESİNDEN "TESLİM OL" MESAJI

Pensilvanya Eyalet Polisi yetkilisi George Bevinse göre, Cavalcante'nin annesi, oğlunun sorun çıkarmadan teslim olması için bir mesaj kaydetti.

Mesajın, polis helikopterleri ve araçlardan anons edildiğini aktaran Bevins, Brezilya'daki annesine kaydettirilen mesajın firari mahkumun ana dilinin Portekizce olduğunu ifade etti.

Polisin, firariyi yakalamak için yürüttüğü operasyon nedeniyle bölgedeki bazı okullarda bugün eğitime ara verildi.