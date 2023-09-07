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        Haberler Gündem BARAJ DOLULUK ORANI | Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı! - Son dakika haberi

        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!

        İstanbul'da Başakşehir, Arnavutköy ve Küçükçekmece'de etkili olan, can ve mal kaybına yol açan aşırı yağışlar barajlardaki doluluk oranını olumlu yönde etkiledi. Aylardır azalmaya devam eden İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı artışa geçerek bugün yüzde 28.03 olarak ölçüldü. Yağışlardan önce doluluk oranı 27.88 olarak ölçülmüştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 10:47 Güncelleme: 07.09.2023 - 10:55
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        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
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        İstanbul´da kurak geçen yaz aylarının ardından barajlardaki su seviyesi her geçen gün biraz daha azalmaya devam etti.

        AZ DA OLSA OLUMLU YÖNDE ETKİLEDİ

        DHA'da yer alan habere göre İstanbul´da önceki gün etkili olan aşırı yağışlar can ve mal kaybına neden oldu. İstanbul'da etkili olan yağışlar baraj doluluk oranını az da olsa olumlu yönde etkiledi.

        YÜZDE 28 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

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        Yağışlardan önce yüzde 27.88 olarak ölçülen doluluk oranı İSKİ verilerine göre bugün yüzde 28.03 olarak ölçüldü. Böylece aylardır barajlardaki su seviyesi ilk defa artış yaşanmış oldu.

        BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

        İstanbul'a su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı son yağışlarla artış gösterdi. İSKİ verilerine göre, doluluk oranı Alibeyköy'de yüzde 16.98, Terkos'ta yüzde 13.83, Elmalı'da yüzde 17.9, Darlık Barajı'nda yüzde 42.13, Ömerli'de yüzde 59.47, Büyükçekmece'de yüzde 6.65, Sazlıdere'de yüzde 12.67, Istrancalar'da yüzde 34.5, Kazandere'de yüzde 9.92 ve Papuçdere'de yüzde 5.49 olarak kayıtlara geçti.

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        #barajların doluluk oranı
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