Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya İki kadın aday sahaya çıktı: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan seçilebilir

        İki kadın aday sahaya çıktı: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan seçilebilir

        Dünyanın en tehlikeli ülkeleri arasında üst sıralarda yer alan, kadın cinayetleri oranlarının maalesef yüksek olduğu Meksika'da 2024 seçimlerinde ilk kez bir kadının devlet başkanı seçilme ihtimali ortaya çıktı. İktidar partisinin adayı Claudia Sheinbaum, muhalefet partisinin adayı Xochitl Galvez oldu. 2024 seçim yarışında zaferi iki kadından biri alırsa, Meksika'da ABD'den önce ilk kez bir kadın başkan olacak

        Merve Elmacı
        melmaci@haberturk.com
        Giriş: 07.09.2023 - 12:07 Güncelleme: 07.09.2023 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        ABONE OL
        ABONE OL

        İktidar partisinin adayı Eski Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum; muhalefet partisinin adayı ise Senatör Xochitl Galvez oldu. Böylece Meksika tarihinde ilk kez devlet başkanlığı yarışında iki kadın aday ipi göğüslemek için sahaya çıkacak.

        İKTİDAR PARTİSİNİN ADAYI SHEINBAUM

        Yakın zamana kadar Mexico City'nin belediye başkanı olarak görev yapan 61 yaşındaki Claudia Sheinbaum, iktidar partisi MORENA içinde aday olabilmek için 5 erkeğin önüne geçti. Sheinbaum, Haziran 2024 seçimlerinde seçilirse Meksika'nın ilk kadın ve Yahudi devlet başkanı olacak.

        MUHALEFETİN ADAYI GALVEZ

        Sheinbaum'un adaylığı, muhalefetin 61 yaşındaki Senatör Galvez'i aday göstermesinden günler sonra geldi. 61 yaşındaki Galvez, bilgisayar mühendisi ve iş insanı. 2015'ten 2018 kadar Mexico City'nin Hidalgo şehrinde belediye başkanlığı yaptı. 2018'den bu yana Kongre'de Senatör olarak görev yapıyor.

        REKLAM

        İki siyasi bloğun ön seçimlerini kazanan kadınlar, ülkedeki geleneksel "maço" kültürünü yıkabilir, hatta ABD'den önde ilk kez kadın başkanın seçebilmesini sağlayabilir.

        Sheinbaum ve muhalefet adayı Gálvez, Meksika'nın bir kadın tarafından yönetilmeye hazır olduğu konusunda ısrar etti ancak bunun kolay olmayacağı belli. Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum'un tamamı erkek olan parti içi beş rakibini mağlup ettiğini duyurdu. López Obrador, kadınları kabinede önemli konumlara yerleştirdi ve zaman zaman erkek şovenizmi ile suçlansa bile Sheinbaum'un akıl hocası oldu.

        1953'E KADAR KADINLARIN OY KULLANMA HAKKI YOKTU

        Meksika Kongre üyelerinin yarısı kadın ve kabinede cinsiyet eşitliği söz konusu. Aslında Meksika'da 2021 yılından bu yana kadınların siyasi alanlarda daha çok yer aldığını görüyoruz.

        Meksika Yüksek Mahkemesi'nin baş yargıcı Shannon Bacon isimli bir kadın. Kadınlar, Kongre'nin iki kanadına da liderlik ediyor. Karar alma mekanizmalarında cinsiyet eşitliğinin dünyanın geri kalanına kıyasla büyük oranda sağlandığı ülkede, kadınlar yasama meclisinin yüzde 50'sini oluşturuyor. 1953'e kadar kadınların oy hakkının bulunmadığı ülkede yaşanan bu gelişmeler dikkate değer.

        REKLAM

        KÜRTAJ SUÇ OLMAKTAN ÇIKTI

        Bacon'ın adaylığını duyurduğu sırada Meksika'da dikkat çeken başka bir gelişme daha yaşandı. Meksika Yüksek Mahkemesi kürtajı ülke çapında suç olmaktan çıkardı. Meksika Yüksek Mahkemesi, kürtajı yasaklayan eyalet yasalarının anayasaya aykırı olduğuna ve kadın haklarını ihlal ettiğine karar verdi. Bu karar, Latin Amerika'da kadın hakları açısından bir zafer olarak görüldü. 2 yıldır hukuki mücadelenin sürdüğü kürtaj davasında, 31 eyaletin 12'si kürtajı suç olmaktan çıkarmıştı.

        ABD'DEN ÖNCE KADIN BAŞKAN SEÇİLEBİLİR

        Meksika'da kadın politikacılar komşusu ABD'ye kıyasla cam tavanları daha hızlı bir şekilde yıkıyor. ABD'de henüz kadın bir başkan seçilemedi, Kongre'nin yüzde 28'ini kadınlar oluşturuyor; bu ABD'de bir rekor ancak dünyanın çoğunluğuna bakıldığında iç karartıcı bir tablo.

        REKLAM

        Meksika, kadınların yasama organlarına katılımı açısından dünyada dördüncü sırada yer alıyor. Inter-Parliamentary Union verilerine göre, birinci sırada Rwanda, ikinci sırada Küba, üçüncü sırada Nikaragua, dördüncü sırada ise Andorra ve Meksika bulunuyor. Listenin 10. sırasında İsveç, 24. sırasında İsviçre, 35. sırasında Fransa, 47. sırasında Birleşik Krallık, 71. sırasında ABD, 119. sırasında ise Türkiye bulunuyor.

        ÜLKEDE KADIN CİNAYETLERİ UZUN YILLARDIR SORUN

        Meksikalı kadınlar, siyasi düzlemde yüksek pozisyonlara yükselirken, kadınlar toplumsal cinsiyet şiddetine maruz kalıyor. Kadın cinayetleri uzun yıllardır ülkede kalıcı bir sorun olmaya devam ediyor.

        Statista verilerine göre, 2022 yılında Meksika'da 968 kadın cinayet sonucu yaşamını yitirdi. Yine 2022'de 24 bini aşkın kadının ise "kayıp" olduğu raporlanmıştı. Meksika Federal Ceza Kanunu'na göre, kadın cinayeti işlediği tespit edilen kişiler 40-60 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalıyor.

        *Haberin görselleri Associated Press ve iStock tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #meksika
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        Göçemeyenler! Hasta ve yetişkin olmayan leylekler Samsun'da kaldı
        Göçemeyenler! Hasta ve yetişkin olmayan leylekler Samsun'da kaldı
        Sürücüler dikkat! Ona çarpan 70 bin TL ödeyecek!
        Sürücüler dikkat! Ona çarpan 70 bin TL ödeyecek!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
        MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        DSÖ'den Covid-19 açıklaması! "Endişe verici" artış yaşanıyor
        DSÖ'den Covid-19 açıklaması! "Endişe verici" artış yaşanıyor
        Ünlü yönetmene veda
        Ünlü yönetmene veda
        Ortağının otomobilini durdurdu! Eşinin yanında öldürdü!
        Ortağının otomobilini durdurdu! Eşinin yanında öldürdü!
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        3 bölge için yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        3 bölge için yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu