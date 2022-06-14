Sokak ortasında kayınbiraderinin arabasını parçaladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Kayınbiraderinin arabasını levye ile böyle parçaladı

İstanbul Maltepe'de tüyleri ürperten olay! Boşanma aşamasındaki kadının kocası, kayırbiraderinin arabasını sokak ortasında levye ile parçaladı. O anlar saniye saniye cep telefonu ile kamerasına yansıdı

Kayınbiraderinin arabasını levye ile böyle parçaladı
Sokak ortasında kayınbiraderinin arabasını parçaladı
0:00 / 0:00
İHA

Maltepe’de yaşayan ve eşiyle boşanma aşamasında olan bir kadın ile ağabeyi, kadının kocasının saldırısına uğradı. Öfkeli koca ile beraberindeki şahıslar, karısının erkek kardeşinin sokakta bulunan otomobilini levye ve sopalarla vurarak paramparça etti. Şahsın otomobili parçaladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Maltepe’de Fındıklı Mahallesinde geçtiğimiz Pazar günü yaşandı. Maltepe’de yaşayan ve 17 yıllık eşiyle boşanma aşamasında olan 2 çocuk annesi S.H. isimli kadın, ev sahibinin isteği doğrultusunda kiracı olarak oturduğu evden çıkma hazırlıklarına başladı. S.H.’nin ağabeyi de eve gelerek taşınma hazırlıkları yapan kardeşine yardım etti. Karısının kaldığı eve akşam saatlerinde akrabaları ile gelen Serdar H., bir süredir ayrı yaşadığı karısı ve kayınbiraderi ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında eve giremeyen ve öfkelenen koca, kayınbiraderinin sokakta park halinde bulunan otomobiline levye ve sopalar ile saldırarak araca zarar verdi.

Olayın ardından taraflar polis merkezine götürülerek ifadeleri alındı. Öte yandan, Serdar H.’nin karısının yanında kalan çocuğuna, eşinin kardeşi tarafından tokat atıldığı, çocuğun durumu babası Serdar H.’ye söylemesi üzerine Serdar H.’nin akrabaları ile eve geldiği tartışmanın bu şekilde başladığı iddia edildi.

Şahsın otomobile saldırarak parçaladığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Ankara'yı yine şiddetli sağanak vurdu!
GÜNDEM Ankara'yı yine şiddetli sağanak vurdu!
Son dakika: Gamze Açar'ın şüpheli ölümünde çifte tahliye!
GÜNDEM Gamze Açar'ın şüpheli ölümünde çifte tahliye!
HAVADA GERİLİM... Son dakika: Bakan Akar: Yunan uçakları, 3 noktada hava sahamızı ihlal etti
GÜNDEM Bakan Akar’dan Yunan parlementere sert tepki
Son dakika | Karaman'da çelik yelekli borç çatışması: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEM Çelik yelekli borç çatışması: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkentteki sel bölgesinde
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkentteki sel bölgesinde
Son dakika: HDP lideri Sancar: Müzakere ve diyalogla ortak adaya açığız ancak...
GÜNDEM Sancar: Kendi adayımızı çıkarmak en önemli seçenek
Son dakika: CHP'den SADAT hakkında suç duyurusu
GÜNDEM CHP'den SADAT hakkında suç duyurusu
Kütahya'da kara yolunda cansız beden bulundu
GÜNDEM Kütahya'da kara yolunda cansız beden bulundu
Son dakika: Eski HDP'li vekil gözaltına alındı
GÜNDEM Eski HDP'li vekil gözaltına alındı
Kağıthane'de araç kayarak binaya çarptı
GÜNDEM Kağıthane'de faciadan dönüldü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.