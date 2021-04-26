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Kayıp 100 at skandalında kan donduran detaylar! İşte o atlar...

100 at skandalıyla ilgili araştırmasını sürdüren Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan, yeni iddiaları yazdı... Atlardan 80’i Erbil ve Musul’a, 5-6’sı Bursa’ya, birkaçı Şanlıurfa’ya satıldı. İşte Bursa’ya satıldığı öne sürülen atların fotoğrafı... 99 atın çiplerinin nasıl çıkarıldığına dair de kan dondurucu iddialar var...

KAYIP ATLAR... Son dakika: Kayıp 100 at skandalında kan donduran detaylar - ÖZEL
İşte o atlar!
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İBB’nin Hatay Dörtyol Belediyesi’ne hibe ettiği 100 atın ortadan kaybolmasının ardından araştırmamı sürdürüyorum. Malum, İstanbul’dan giden 100 atın 1’i yolda ölmüş, 99 at bir süre Dörtyol’daki Atatürk At Çiftliği’nde kaldıktan sonra kayıplara karışmıştı. Temas kurduğum at alım-satım piyasasından önemli bir kaynağın sarsıcı iddialarını gündeme taşımış, uluslararası şebeke iddialarına dikkat çekmiştim. Kaybolan 99 atın 80’inin çiplerinin çıkarılarak tanesi 2 bin dolardan Irak’a satıldığını, kalan atların bir kısmının çevre illere gittiğini, hasta ve yaşlı olanların ise kesilip kıyma-kuşbaşı olduğunu söylemişti adı bende saklı, bölgedeki at piyasasının tam kalbinde olan kaynağım. 100 at skandalını derinleştirdikçe kan dondurucu detaylar öğrenmeye devam ediyorum.

"EVİN BAHÇESİNDE MEZBAHA VE AMELİYATHANE"

Atların çiplerinin çıkarıldığını daha önce yazmıştım. Yeni iddia ise şu: Şebeke, yaklaşık 15 atın çipini Dörtyol’daki at çiftliğinde, kalan atların çiplerini ise Adana Yüreğir’deki bir evde çıkardı. İnsan sormadan edemiyor ‘çiftlik tamam da evde böyle bir operasyon nasıl yapılır?’ onun da yanıtını aldım. Evin bulunduğu arsaya hem mezbaha hem ameliyathane kurmuşlar. Çipler o ameliyathanede çıkarılmış, satışa uygun olmayan atların kesimi de o mezbahanede yapılmış.

80’İ MUSUL VE ERBİL’DE
5-6’SI BURSA, BİRKAÇI ŞANLIURFA’DA

Kayıp 99 atın akıbetini araştırmaya devam ettikçe yeni bilgiler de edinmeye devam ettim. 80 atın Irak’a satıldığını iddia eden kaynaklarım, atların Erbil ve Musul şehirlerinde olduğunu söyledi. Gelelim ülke içinde satılan atlara. Yine kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre 5-6 at Bursa’ya satılmış. Uzun uğraşlar sonucu Bursa’daki atların fotoğrafına da ulaştım. Kaynaklarım Bursa’ya satıldığı iddia edilen atların fotoğrafını paylaştı benimle. Bu fotoğrafın kasım ayına ait olduğunu da söylediler. 100 at İBB’den ağustos 2020’de Dörtyol’a gelmişti malum. 1 at yolda ölmüştü. 99 atın 2 ay kadar Dörtyol’daki at çiftliğinde kaldığını, ardından da satıldığını iddia eden kaynaklar, birkaç atın da Şanlıurfa’ya satıldığı bilgisini verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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