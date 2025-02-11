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        Haberler Gündem Kayıp başvurusu yapılan çocuk için arama başlatıldı

        Kayıp başvurusu yapılan çocuk için arama başlatıldı

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 16 yaşındaki çocuk için arama başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 22:34 Güncelleme: 11.02.2025 - 22:34
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        Kayıp çocuk için arama başlatıldı
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        Valilikten yapılan açıklamada, K.Anın ailesinin dün saat 21.35te 112 Acil Çağrı Merkezine kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi.

        Kılıç Köyü Tuzla Mahallesinden kaybolan K.A için AFAD koordinesinde arama başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        Isparta AFAD görevlileri, Jandarma Arama Kurtarma Timleri, Jandarma Köpek Timi, Jandarma İnsansız Keşif Aracı, Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, UMKE Ekibi, Orman İşletme görevlileri, Antalya AFAD görevlileri, Sivil Arama Kurtarma ve AFAD gönüllüleri, Milli Eğitim TİFAKE personeli, Avcılar Birliği üyeleri ve muhtarlarımızın katılımıyla arama çalışmaları devam etmektedir.

        Kayıp çocuğumuzu arama çalışmaları, havadan termal dronlar ve karadan iz takip köpekleri, kadavra köpekleri ve ekiplerimizle fiziki arama şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bugün Aydından kalkan jandarmaya ait insansız hava aracı da arama bölgesine intikal etmiş olup arama çalışmalarına katılmaktadır.

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