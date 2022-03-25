Çoban çocuk, 3 gün sonra ölü bulundu 0:00 / 0:00

DHA

Şanlıurfa'da, 3 gündür haber alınamayan M.A.'nın (16) boş arazide cansız bedeni bulundu.

Olay, dün akşam Çalışkan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çobanlık yapan M.A., 3 gün önce kayboldu. Ailesi ve güvenlik güçleri tarafından aranan çocuk, yapılan çalışmalara rağmen bulunamadı.

Boş arazide dün akşam hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede, silahla vurulduğu belirlenen cansız bedenin kayıp M.A.'ya ait olduğunu belirledi.

Cansız bedeni otopsi için morga kaldırılan M.A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.