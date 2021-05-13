İlçede yaşayan 49 yaşındaki Hüseyin Maraz, 2 gün önce erken saatlerde evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.
AA'nın haberine göre, ailesinin ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından arama çalışması başlatıldı. Maraz'ın cansız bedeni, yakınlarınca sabah saatlerinde evinin yaklaşık 1 kilometre uzağında Güzelvatan yolu Karayaka mevkisindeki fındık bahçesinde bulundu.
Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından Maraz'ın cenazesi, Salıpazarı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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