Merkez Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde oturan Sevilay Bayrakçeken, dün saat 11.00 sıralarında dolaşmak için evinden çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Yakınları gidebileceği her yeri arayıp, bulamayınca emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerinin yanı sıra AFAD ve AKUT ekipleri de Bayrakçeken’in en son görüldüğü Karadeniz Mahallesi’ndeki bir iş yeri kamerasına yansıyan görüntülerinden yola çıkarak, kapsamlı arama çalışması başlattı. Drone ile havadan, karadan ve deniz polisinin de deniz üzerinden sürdürdüğü aramalarda bu akşam saatlerine kadar bir sonuç alınmadı.

Süleymanpaşa ilçesinin sahilindeki balık hali açıklarında denizde bir cansız beden görenler, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada cansız bedenin kayıp olan Sevilay Bayrakçeken’e ait olduğunu belirledi. Bayrakçeken’in cesedi otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.