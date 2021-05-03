Kayıp öğretmenin cansız bedeni bulundu

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Enis Yıldırım'ın haberine göre, Ortahisar ilçesi Ganita sahilinde çalışan inşaat işçileri denizde cansız beden olduğunu fark edince polisi aradı. Olay yerine ulaşan polis ve sahil güvenlik ekipleri denizden erkek cansız bedenini çıkardı. Bilişim teknolojileri ve matematik öğretmenliği yapan Onur Hacısalihoğlu'na ait olduğu tespit edilen cansız beden Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Onur Hacisalihoğlu'nun geçen hafta annesini aradığı ve "İftara gelmeyeceğim" dedikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı ortaya çıktı. Ailenin kayıp ihbarı üzerine öğretmen bir haftadır aranıyordu. Hacisalihoğlu'nun parasını kripto para borsasında kaybettiği ve bu nedenle intihar ettiği iddia edildi. Öğretmenin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.