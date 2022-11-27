Kayıp Seda Nur'u arama çalışmaları sürüyor

Antalya'da, direksiyon dersine gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Seda Nur Uludağ'ı (21) arama çalışmaları sürüyor.

HEM DENİZDE HEM DE KARADA ARANIYOR

Bugün de devam eden arama çalışmaları kapsamında, Koru Mahallesi'ndeki sahilden başlanarak Selinus ve Kahyalar sahiline kadar olan bölümde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç timi su altında AFAD ve İHH ekipleri de hem karadan hem drone ile havadan arama çalışması yaptı.

ARKADAŞINA "AKŞAM DUYARSIN" DEMİŞ

Öte yandan Seda Nur Uludağ'ın, dün pastanede buluştuğu kız arkadaşının yanında cep telefonu görüşmesi yaptığı, sonrasında moralinin bozulduğu, ağladığı ve arkadaşının yanından ayrıldığı iddia edildi. Bir süre sonra arkadaşının, arayıp durumunu sorduğu ve Seda Nur Uludağ'ın da "Akşam duyarsın" dediği öne sürüldü.