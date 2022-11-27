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Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da kayıp Seda Nur'u arama çalışmaları sürüyor - Güncel haberler
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Antalya'da kayıp Seda Nur'u arama çalışmaları sürüyor

Antalya'da, 24 Kasım sabahı direksiyon dersine gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Seda Nur Uludağ'ı, arama çalışmaları sürüyor. Dalgıç timi su altında, AFAD ve İHH ekipleri de hem karadan hem drone ile havadan çalışma yürütüyor

Antalya'da kayıp Seda Nur'u arama çalışmaları sürüyor - Güncel haberler
Kayıp Seda Nur'u arama çalışmaları sürüyor
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DHA

Antalya'da, direksiyon dersine gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Seda Nur Uludağ'ı (21) arama çalışmaları sürüyor.

Gazipaşa ilçesi Ekmel Mahallesi'nde oturan halasının yanında kalan ve ehliyet kursuna giden Seda Nur Uludağ, 24 Kasım sabahı direksiyon dersine gitmek için ayrıldı. Saat 10.00 sıralarında dersten çıkan Uludağ, pastanede kız arkadaşıyla buluştu. Akşam halasının yanına gitmeyen Uludağ'dan haber alamayan yakınları, gidebileceği yerleri araştırdı.

EKİPLER, ÖNCEKİ GÜN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Güney Mahallesi'nde oturan ailesi, Uludağ'ı bulamayınca durumu polise bildirdi. Ailesinden Uludağ'ın bilgilerini alan ekipler, önceki gün arama çalışması başlattı. Ekipler, dün Koru Mahallesi sahil kısmında Seda Nur'a ait olabileceği değerlendirilen şemsiye buldu. Uludağ'ın ailesi de Koru sahilinde yoğunlaştırılan arama çalışmalarında yer aldı.

HEM DENİZDE HEM DE KARADA ARANIYOR

Bugün de devam eden arama çalışmaları kapsamında, Koru Mahallesi'ndeki sahilden başlanarak Selinus ve Kahyalar sahiline kadar olan bölümde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç timi su altında AFAD ve İHH ekipleri de hem karadan hem drone ile havadan arama çalışması yaptı.

ARKADAŞINA "AKŞAM DUYARSIN" DEMİŞ

Öte yandan Seda Nur Uludağ'ın, dün pastanede buluştuğu kız arkadaşının yanında cep telefonu görüşmesi yaptığı, sonrasında moralinin bozulduğu, ağladığı ve arkadaşının yanından ayrıldığı iddia edildi. Bir süre sonra arkadaşının, arayıp durumunu sorduğu ve Seda Nur Uludağ'ın da "Akşam duyarsın" dediği öne sürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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