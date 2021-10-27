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Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıptı, 5 gün sonra uçurumda bulundu
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Kayıp şahıs, 5 gün sonra uçurumda bulundu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 5 gündür kendisinden haber alınamayan 53 yaşındaki Mehmet Dereli'nin 200 metrelik uçurumda cansız bedeni bulundu

Kayıptı, 5 gün sonra uçurumda bulundu
5 gün sonra uçurumda bulundu
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DHA

İstanbul'dan memleketi Isparta'nın Eğirdir ilçesine tatile gelen emekli Mehmet Dereli, cumartesi sabahı aracını İnek Denizi mevkisine park etti, 2 köpeğiyle yürüyüşe çıktı. Sivri Tepe yakınındaki Oluklacı bölgesinde ailesiyle telefonda görüşen Mehmet Dereli'den bir daha haber alınamadı.

Aynı günün akşamı Dereli'ye ait 2 köpeğin otomobilin bulunduğu alana gelmesi üzerine yakınları, polise haber verdi. Dereli'yi arama çalışmalarına, polis, AFAD görevlileri, Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği üyesi dağcılar ve komandolar katıldı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bölgeyi bilen çobanların da destek verdiği, 5 gündür süren arama çalışmalarında ekipler Dereli'nin Oluklacı mevkisindeki uçurumda cansız bedenine tespit etti. Yaklaşık 200 metre uçurumdan yuvarlanıp, hayatını kaybettiği anlaşılan Dereli'nin cansız bedeninin uçurumdan çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

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