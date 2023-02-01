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Çulha kuşu, Türkiye'nin 498. türü olarak kayıtlara girdi

Iğdır'da tespit edilen karabaşlı çulha kuşu, Türkiye'nin 498. türü olarak kayıtlara geçti

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AA
  • Kayıtlara girdi... İşte Türkiye'nin 498. türü çulha!

    KuzeyDoğa Derneği'nin, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün izniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyündeki Aras Nehri Kuş Cenneti'ndeki kuş halkalama ve araştırma çalışmaları devam ediyor. 
  • Kayıtlara girdi... İşte Türkiye'nin 498. türü çulha!

    AA'nın haberine göre dünyanın en nadir kaydedilen türü olarak bilinen karabaşlı çulha kuşu, geçen yılın nisan ayında derneğin bölgede yaptığı çalışmalarda kayıt altına alındı. Derneğin başkanı ve Koç ile UTAH Üniversiteleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu'nun, tespit edilen kuşla ilgili hazırladığı makale ise dünyanın yaban hayatı açısından en önemli bilimsel dergileri arasında yer alan Zoology In The Middle East'da yayınlandı.
  • Kayıtlara girdi... İşte Türkiye'nin 498. türü çulha!

    BİLİMSEL DERGİNİN KAPAK FOTOĞRAFI OLDU

    Türkiye'nin 498. türü olarak kayıtlara geçen kuşun çekilen fotoğrafı ise derginin 2022 Aralık sayısının kapak fotoğrafı oldu. Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, bilimsel dergide yayınlanan kuşun, resmi olarak Türkiye'nin 498. türü olarak bilimsel kayda geçtiğini söyledi. Bu türün dünya yaban hayatı açısından oldukça önemli bir dergide kapağa taşınmasının, Iğdır için de gurur kaynağı olduğunu ifade eden Şekercioğlu, şöyle konuştu:
  • Kayıtlara girdi... İşte Türkiye'nin 498. türü çulha!

    "Bu kuş türü, eBird kayıtlarına baktığımız zaman teknik olarak Türkiye'nin en ender kuş türü oldu. Çünkü Türkiye'de kaydedilmiş 498 kuş türü arasında, dünyada en az kaydı olan ve 48 kez görülen karabaşlı çulha kuşu var. Yine Iğdır'da Türkiye için ilk kez kaydettiğimiz basra kamışçını (acrocephalus griseldis) ve şikra (accipiter badius) türleriyle beraber Aras Nehri Kuş Cenneti Türkiye listesine 3 yeni tür katkısında bulunmuş oldu."
  • Kayıtlara girdi... İşte Türkiye'nin 498. türü çulha!

    TÜRKİYE'DEKİ TÜRLERİN 3'TE 2'Sİ ARAS NEHRİ KUŞ CENNETİ'NDE YAŞIYOR

    Şekercioğlu, Türkiye'deki kuş türlerinin büyük bölümünün Iğdır'da yaşadığını belirterek, Aras Nehri Kuş Cenneti'ndeki tür sayısının 316'ya ulaştığını dile getirdi. Ülkedeki kuş türlerinin neredeyse 3'te 2'sinin sadece 10 kilometrekarelik Aras Nehri Kuş Cenneti'nde kaydedildiğini vurgulayan Şekercioğlu, şunları aktardı:

     
  • Kayıtlara girdi... İşte Türkiye'nin 498. türü çulha!

    "Aynı zamanda burada uydu vericilerle takip ettiğimiz 16 türden 120'ye yakın kuş da Sibirya'nın Kuzey Buz Denizi kıyılarından Güney Afrika'ya, Nijerya'ya, Orta Doğu'nun çeşitli ülkelerine kadar düzinelerce ülkede ürüyor, kışlıyor. 
  • Kayıtlara girdi... İşte Türkiye'nin 498. türü çulha!

    İki yarımküre arasında mekik dokuyan kuşlar, gerek göç gerek üreme gerek kışlama için Aras Nehri Kuş Cenneti'ni kullanıyor. Bu da dünyadaki 8 ana kuş göç yolundan üçünün kesiştiği Aras Nehri Kuş Cenneti'nin dünya çapında çok önemli bir sulak alan ve kuşlar için kritik bir yaşam alanı olduğunu gösteriyor."

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