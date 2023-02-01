"Bu kuş türü, eBird kayıtlarına baktığımız zaman teknik olarak Türkiye'nin en ender kuş türü oldu. Çünkü Türkiye'de kaydedilmiş 498 kuş türü arasında, dünyada en az kaydı olan ve 48 kez görülen karabaşlı çulha kuşu var. Yine Iğdır'da Türkiye için ilk kez kaydettiğimiz basra kamışçını (acrocephalus griseldis) ve şikra (accipiter badius) türleriyle beraber Aras Nehri Kuş Cenneti Türkiye listesine 3 yeni tür katkısında bulunmuş oldu."