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Kaymakam adaylığı sınavı başvuruları ne zaman? Kaymakam adaylığı sınavı ne zaman yapılacak?

İçişler Bakanlığı tarafından 100 kaymakam alınacağının açıklanmasının ardından başvuruda bulunacak adaylar detayları araştırmaya başladı. Kaymakam alımıyla ilgili merak edilenler bakanlık tarafından yayımlandı. Peki, Kaymakam adaylığı sınavının başvuruları ve sınavın tarihi açıklandı mı? İşte Kaymakamlık sınavıyla ilgili merak edilenler...

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  • Kaymakam adaylığı sınavı başvuruları ne zaman? Kaymakam adaylığı sınavı ne zaman yapılacak?

    Kaymakam adaylığı sınavı başvuru tarihleri başvuru yapacakların gündeminde yer alıyor. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na alınacak kaymakam adayları için sınav düzenleneceği duyurulurken, 100 kaymakam alımı başvuru tarihleri, sınav tarihi gibi merak edilen detaylar da adaylarla paylaşıldı.  Peki, Kaymakamlık adaylığı başvurusu ne zaman? İşte Kaymakamlık sınavının tarihi...
  • Kaymakam adaylığı sınavı başvuruları ne zaman? Kaymakam adaylığı sınavı ne zaman yapılacak?

    KAYMAKAMLIK SINAVININ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Sınava başvurular, 02 – 09 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru günü 17 Ağustos 2022’dir. Sınav, 18 Eylül tarihinde Ankara'da yapılacak. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar mülakata katılmaya hak kazanacak.
  • Kaymakam adaylığı sınavı başvuruları ne zaman? Kaymakam adaylığı sınavı ne zaman yapılacak?

    KAYMAKAMLIK SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

    2022-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı, 18 Eylül 2022 tarihinde Ankara'da uygulanacak.

     
  • Kaymakam adaylığı sınavı başvuruları ne zaman? Kaymakam adaylığı sınavı ne zaman yapılacak?

    KAYMAKAMLIK SINAVININ ÜCRETİ NE KADAR?

    Sınava girecek adaylar 02-10 Ağustos 2022 tarihleri arasında, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 310,00 TL sınav ücreti yatıracaklar. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini %50 artırımlı olarak (465,00 TL) aynı gün yatıracaklar.

    Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak. Adaylar, banka şubesinden/ATM'den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Yatırılan ücret, iade edilmeyecektir, ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

     
  • Kaymakam adaylığı sınavı başvuruları ne zaman? Kaymakam adaylığı sınavı ne zaman yapılacak?

    KAYMAKAMLIK SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

    Adayların, en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya hukuk fakültelerinden mezun olmaları gerekiyor.

    KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN!

     

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