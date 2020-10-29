Kaymakam ve belediye başkanı, Cumhuriyet Bayramı törenlerinde harmandalı oynadı - MANİSA

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Cengiz Topel Meydanı Atatürk anıtı önünde düzenlenen kutlama programı yeni tip koronavirüs tedbirlerine uygun şekil de yapıldı. Tören alanına katılımcılar, maske ve ateş kontrolü ile dezenfektan tünelinden geçerek alındı.Saygı duruşu ve okunan istiklal marşının ardından, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya tarafından günün anlamına binaen yapılan konuşmadan sonra Soma Belediyesi Halk Oyunları ekipleri tarafından gösteriler sunuldu.Halk oyunlarının gösterisinin ardından Kaymakam Akkaya, ceketini çıkartarak Atatürk Anıtı önünde harmandalı oynadı. Akkaya'ya, Belediye Başkanı Ali Tulup da eşlik etti. Harmandalı oynayan Akkaya ve Tulup'u vatandaşlar ve öğrenciler uzun süre alkışladı.