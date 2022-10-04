Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na alınacak kaymakam adayları için yapılacak olan sınav hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. Peki, Kaymakamlık sınav giriş yerleri açıklandı mı? Kaymakamlık sınav tarihi belli oldu mu? İşte merak edilen soruların yanıtları...

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

2022 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 16 Ekim'de düzenlenecek. Sınav 10.15'te alınacak. Saat 10.00'a kadar sınav salonuna giriş işlemleri tamamlanacak. Kaymakamlık sınavına girecek kişilerin saat 10.00'dan önce sınav yerinde olması gerekmektedir.

KAYMAKAMLIK SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Kaymakamlık sınav giriş belgeleri hakkında henüz açıklama yapılmadı. Sınav giriş belgelerinin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.