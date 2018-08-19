Üniversitelerin, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olanların başvuruda bulunduğu Kaymakamlık sınavı için geri sayım başladı. Peki kaymakam adaylarının heyecanla beklediği kaymakamlık sınavı ne zaman?

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

2018 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2018-Kaymakamlık), 2 Eylül 2018 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınavın ilanı, İçişleri Bakanlığı tarafından başvurular başlamadan önce yapılacaktır. İlanda, sınava başvuru koşulları ayrıntılı olarak yer alacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınava giren ve başarılı olan adayların atamaları İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmayacaktır.

DİKKAT: Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar bu belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

KAYMAKAMLIK SINAVI SORU DAĞILIMI

Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.



Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,



Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

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