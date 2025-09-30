Habertürk
Habertürk
        Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk, üvey babasını bıçakladı | Son dakika haberleri

        Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk, üvey babasını bıçakladı

        Kayseri Talas'ta 12 yaşındaki çocuk, tartıştığı üvey babasını bıçakla ağır yaraladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 00:41 Güncelleme: 30.09.2025 - 00:44
        Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Özkan Sokak'ta 15 katlı apartmanın 8'inci katında annesi, kardeşi ve üvey babası Hasan P. (31) ile yaşayan Y.C.K. evde çıkan tartışma sonucu üvey babasını bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Hasan P. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Üvey babasını yaralayan Y.C.K. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #kayseri
        #haberler
        #Talas
        #Son dakika haberler
