Kayseri'de 132 bin TL’lik dolandırıcılığa 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte ‘sabun paketçiliği’ olarak bilinen ve üçüncü kişilere ait banka hesapları ile GSM hatlarını toplayarak paravan olarak kullanıp, insanları 132 bin TL dolandırdığı belirlenen E.A. (26), B.M. (26), M.M.Y. (23), A.Z. (21) ve M.S.’nin (25) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 5 şüpheli, polis ekiplerinin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden E.A., B.M. ve M.M.Y., ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine konulurken, A.Z. ile M.S. ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.