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Kayseri'de şüpheli ölüm

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan Alim Batmaz evinde ölü bulundu. Batmaz'ın hayatını kaybettiği, Ramazan Bayramı nedeniyle kendisini ziyaret etmek isteyen akrabalarının eve gelmesiyle öğrenildi

Kayseri
AA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fatih Karcı Caddesi'ndeki bir evde yalnız yaşayan Alim Batmaz'ı (55) Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaret etmek isteyen akrabaları, evin zilini çaldığında kapıyı açan olmadı.

Kapının açılmamasından şüphelenen akrabaları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, salonda hareketsiz bir şekilde yatan Batmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Batmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kayseri Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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