Kayseri'de zincirleme kaza: 4 yaralı
Kayseri'de minibüsle 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Y.Ş. yönetimindeki minibüs, E.Ö'nün kullandığı otomobil ve E.E. idaresindeki otomobil, merkez Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, elektrik direğine çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan Y.Ş. ile araçlardaki 3 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.