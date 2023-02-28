Kayseri'de 4.4 büyüklüğünde deprem



Özge ARIKSümeyye MURAT/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; İncesu ilçesinde saat 18.16'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı. Depremi hisseden bazı vatandaşlar sokaklara çıkarken, yetkililerden alınan bilgiye göre ise şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Özge Zeynep ARIKHacer Sümeyye MURAT

2023-02-28 18:48:28



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