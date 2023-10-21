Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayserispor - Rizespor: 3-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 15:46 Güncelleme: 21.10.2023 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor - Rizespor: 3-1
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:RHG Enertürk Enerji

        HAKEMLER: Burak Şeker, Ali Tuna, Ali Can Alp

        KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole (Dk. 90+3 Bahoken), Ali Karimi (Dk. 80 Ackah), Kartal, Kemen (Dk. 89 Hasan Ali), Aylton (Dk. 89 Jeanvıer), Cardoso (Dk. 80 Uzodimma), Thiam

        ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan- Muhammet Taha, Mosci, Emirhan (Dk. 77 Alıkulov), Halil İbrahim (Dk. 58 Casper Sommer), Olawoyin, Shelvey, Verasanovic (Dk. 70 Janne Pekka), Sauerbeck, Benhur (Dk. 70 Altin Zeqiri), Gaich (Dk. 58 Martın Yankov)

        GOLLER: Dk. 31, Dk. 66 ve Dk. 89 Thiam (Kayserispor), Dk.71 Altin Zeqiri (Çaykur Rizespor)

        SARI KARTLAR: Aylton, Carole, Kartal, Thiam, Jeanvıer (Kayserispor)- Verasanovic (Çaykur Rizespor)

        Süper Lig'in 9'uncu haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Rizespor'u 3-1 mağlup etti. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle her iki takımın oyuncuları karşılaşmaya kollarında siyah bantlarla çıktı.

        17'nci dakikada orta alanda Rizespor savunmasından seken topta ceza sahası dışında topla buluşan Thiam'ın şutunda meşin yuvarlak kalecinin ayaklarından sekerek, ceza yayının dışına gitti. Ceza sahası dışında topla buluşan Cardoso'nun şutunda ise, top savunmada kaldı.

        25'inci dakikada sağ kanattan Cardoso'nun kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Ali Karimi'nin dokunduğu meşin yuvarlak kale direğinin üstünden oyun alanının dışına çıktı.

        30'uncu dakikada sol kanattan Cardoso'nun Rizespor ceza sahası içine doğru yaptığı ortaya, penaltı noktasında yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak filelerle buluştu: 1-0.

        36'ncı dakikada Taha'nın sağ kanattan yaptığı ortada Benhur'un ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşu Kayserispor savunmasından döndü.

        38'inci dakikada Sauerbeck'in ceza sahası yayından verdiği pasta topla buluşan Gaich'ın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.

        45+2'nci dakikada Aylton'un yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un tek gollü üstünlüğü ile sona erdi.

        63'üncü dakikada sol kanattan Rizespor ceza sahası içerisine yapılan ortada Attamah'tan seken top, Olawoyin'in sağ koluna çarptı. Hakem, VAR'a giderek, penaltı noktasını gösterdi.

        66'ncı dakikada VAR incelemesinin ardından beyaz noktada topun başına geçen Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak yeniden filelerle buluştu: 2-0.

        71'inci dakikada Taha'nın sağ kanattan yaptığı ortada oyuna yeni giren Zeqiri'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

        82'nci dakikada Olawoyin'in Kayserispor ceza sahasında Zeqiri'yi topla buluşturdu. Zeqiri'nin ayağının içi ile vurduğu plase vuruş sağ üst köşeden oyun alanın dışına çıktı.

        86'ncı dakikada Kemen'in Rizespor ceza sahası içerisine yaptığı ortada Thiam ile ikili mücadeleye giren Alıkulov'un müdahalesi ile Thiam yerde kaldı. Mücadelenin hakemi bir kez daha beyaz noktayı gösterdi.

        89'uncu dakikada ikinci kez beyaz noktanın başına geçen Thiam, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Thiam kendisinin ve takımının 3'üncü golünün attı: 3-1.

        90+2'nci dakikada Mocsi'nin gönderdiği topta kaleci ile karşı karşıya kalan Thiam'ın sert vuruşunda top üstten auta çıktı.

        90+6'ncı dakikada Uzodimma'nın sağ çaprazdan vurduğu sert şurtta meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın kucağında kaldı.

        Karşılaşma, Kayserispor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - Samed Aydın SUN

        2023-10-21 15:45:13

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Öğle yemeği zehirledi! 454 işçi hastanelik oldu!
        Öğle yemeği zehirledi! 454 işçi hastanelik oldu!
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        31 kişiye mezar olan rezidansın bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        31 kişiye mezar olan rezidansın bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Öykü Arin için donör olmuştu! Başka bir çocuğu kurtaracak
        Öykü Arin için donör olmuştu! Başka bir çocuğu kurtaracak
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Kayseri'de öğrenciler elektrikli otomobilleri yakından tanıma imkanı buldu
        Kayseri'de öğrenciler elektrikli otomobilleri yakından tanıma imkanı buldu
        Kayserispor´da tüzük değişikliği için olağanüstü genel kurul yapıldı
        Kayserispor´da tüzük değişikliği için olağanüstü genel kurul yapıldı
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kayseri'de canlı hayvan borsası ve pazar yeri...
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kayseri'de canlı hayvan borsası ve pazar yeri...
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Temizlik görevlisi olarak çalıştığı AVM'deki mescitte ölü bulundu
        Temizlik görevlisi olarak çalıştığı AVM'deki mescitte ölü bulundu