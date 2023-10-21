Kayserispor - Rizespor: 3-1

STAT:RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Burak Şeker, Ali Tuna, Ali Can Alp

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole (Dk. 90+3 Bahoken), Ali Karimi (Dk. 80 Ackah), Kartal, Kemen (Dk. 89 Hasan Ali), Aylton (Dk. 89 Jeanvıer), Cardoso (Dk. 80 Uzodimma), Thiam

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan- Muhammet Taha, Mosci, Emirhan (Dk. 77 Alıkulov), Halil İbrahim (Dk. 58 Casper Sommer), Olawoyin, Shelvey, Verasanovic (Dk. 70 Janne Pekka), Sauerbeck, Benhur (Dk. 70 Altin Zeqiri), Gaich (Dk. 58 Martın Yankov)

GOLLER: Dk. 31, Dk. 66 ve Dk. 89 Thiam (Kayserispor), Dk.71 Altin Zeqiri (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Aylton, Carole, Kartal, Thiam, Jeanvıer (Kayserispor)- Verasanovic (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Rizespor'u 3-1 mağlup etti. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle her iki takımın oyuncuları karşılaşmaya kollarında siyah bantlarla çıktı.

17'nci dakikada orta alanda Rizespor savunmasından seken topta ceza sahası dışında topla buluşan Thiam'ın şutunda meşin yuvarlak kalecinin ayaklarından sekerek, ceza yayının dışına gitti. Ceza sahası dışında topla buluşan Cardoso'nun şutunda ise, top savunmada kaldı.

25'inci dakikada sağ kanattan Cardoso'nun kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Ali Karimi'nin dokunduğu meşin yuvarlak kale direğinin üstünden oyun alanının dışına çıktı.

30'uncu dakikada sol kanattan Cardoso'nun Rizespor ceza sahası içine doğru yaptığı ortaya, penaltı noktasında yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak filelerle buluştu: 1-0.

36'ncı dakikada Taha'nın sağ kanattan yaptığı ortada Benhur'un ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşu Kayserispor savunmasından döndü.

38'inci dakikada Sauerbeck'in ceza sahası yayından verdiği pasta topla buluşan Gaich'ın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.

45+2'nci dakikada Aylton'un yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un tek gollü üstünlüğü ile sona erdi.

63'üncü dakikada sol kanattan Rizespor ceza sahası içerisine yapılan ortada Attamah'tan seken top, Olawoyin'in sağ koluna çarptı. Hakem, VAR'a giderek, penaltı noktasını gösterdi.

66'ncı dakikada VAR incelemesinin ardından beyaz noktada topun başına geçen Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak yeniden filelerle buluştu: 2-0.

71'inci dakikada Taha'nın sağ kanattan yaptığı ortada oyuna yeni giren Zeqiri'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

82'nci dakikada Olawoyin'in Kayserispor ceza sahasında Zeqiri'yi topla buluşturdu. Zeqiri'nin ayağının içi ile vurduğu plase vuruş sağ üst köşeden oyun alanın dışına çıktı.

86'ncı dakikada Kemen'in Rizespor ceza sahası içerisine yaptığı ortada Thiam ile ikili mücadeleye giren Alıkulov'un müdahalesi ile Thiam yerde kaldı. Mücadelenin hakemi bir kez daha beyaz noktayı gösterdi.

89'uncu dakikada ikinci kez beyaz noktanın başına geçen Thiam, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Thiam kendisinin ve takımının 3'üncü golünün attı: 3-1.

90+2'nci dakikada Mocsi'nin gönderdiği topta kaleci ile karşı karşıya kalan Thiam'ın sert vuruşunda top üstten auta çıktı.

90+6'ncı dakikada Uzodimma'nın sağ çaprazdan vurduğu sert şurtta meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın kucağında kaldı.

Karşılaşma, Kayserispor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - Samed Aydın SUN

2023-10-21 15:45:13