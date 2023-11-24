Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de hakkında 16 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, silahlı yağma ve hırsızlık suçundan hakkında 16 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Firarinin saklandığı yeri tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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