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        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de hakkında 16 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 08:55 Güncelleme: 24.11.2023 - 08:55
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        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de hakkında 16 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, silahlı yağma ve hırsızlık suçundan hakkında 16 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Firarinin saklandığı yeri tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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