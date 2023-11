Kayseri'de depremzede öğretmenler yemek programında bir araya geldi

Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce depremzede öğretmenler için 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında program düzenlendi.

Kocasinan ilçesindeki öğretmenevinde düzenlenen programda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde okullarını ve öğrencilerini kaybeden öğretmenler bir araya geldi.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, öğretmenliğin yeryüzündeki en önemli mesleklerden biri olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin fedakar şekilde çalıştığını belirten Karaköse, "Her meslek önemli ama insan hayatına dokunan ve yön veren bir meslek icra ediyoruz. Öncelikle mesleğimize inancımız ve saygımız her şeyden çok önemlidir. Bunu da tüm arkadaşlarımız en güzel şekilde yerine getiriyorlar. Meslek hayatımız içerisinde her günümüz çok ayrı. Her günümüz farklı bir aksiyon ve hikayeden oluşuyor. Çünkü öğretmenlerimiz binlerce öğrencimizin hayatına dokunuyor. Her eve ve her haneye dokunuyor.” ifadelerini kullandı.

Karaköse, öğretmenlerin gününü kutlayarak, beraber zorlukları aşacaklarını kaydetti.