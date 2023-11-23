AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Kayseri'de Mobilya Sektörü Buluşmaları'nda konuştu: AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Piyasada önemli bir güvenin hasıl olduğunu, bu güvenin de arttığı takdirde hızlı bir şekilde dönüşüm ve sorunların ortadan kalkacağını tahmin ediyorum." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Piyasada önemli bir güvenin hasıl olduğunu, bu güvenin de arttığı takdirde hızlı bir şekilde dönüşüm ve sorunların ortadan kalkacağını tahmin ediyorum." dedi.

Elitaş, Mobilya Yatak Sanayicileri ve Perakendecileri Konfederasyonu (MOYKON) tarafından Kayseri Ticaret Odası’nda düzenlenen "Mobilya Sektörü Buluşmaları"nda, mobilyanın Türkiye ihracatı için önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin mobilya sanayisinde önemli bir ivme kaydettiğini hatırlatan Elitaş, 2017 yılında İstanbul'da düzenlenen bir fuarda mobilya ihracatı hedefinin 3 milyar dolar olduğunu bugün ise hedefin 6 milyar dolara çıktığını dile getirdi.

Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığının enflasyonla ilgili çalışmaları olduğuna değinen Elitaş, şunları kaydetti:

"Ekonominin bir dengeyle devam etmesi gerekir. Şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Merkez Bankası Başkanımızın gerçekten ekonomik verileri, Türkiye ekonomisi ve dünya ekonomisiyle ilgili rakamları çok iyi şekilde değerlendirerek bugüne kadar çok önemli adımlar attıklarını görüyoruz. Piyasada önemli bir güvenin hasıl olduğunu, bu güvenin de arttığı takdirde hızlı bir şekilde dönüşüm ve sorunların ortadan kalkacağını tahmin ediyorum."

Elitaş, sadece Kayseri'de değil, tüm Türkiye'de müthiş bir yatırım iştahı olduğunu da vurguladı.

MOYKON Başkanı Davut Doğan ise Kayseri'nin birbirinden değerli mobilya firmalarına sahip olduğunu ifade etti.

Mobilya sektöründe kalifiye elaman sorununun olduğunu anlatan Doğan, sektörün yetiştirilecek meslek elemanlarıyla ayakta kalabileceğini söyledi.

Program, plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.