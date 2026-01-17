Kayseri'de 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri'de, hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan S.K. (32) yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

