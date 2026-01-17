Kayseri'de kar etkili oluyor
Kayseri'de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kayseri'de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kentte gece başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar, parklar, evlerin çatıları ve araçlar beyaza büründü.
Bazı vatandaşlar, iş yeri ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise yolları açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.