Kayseri'de kar etkili oluyor

Kayseri'de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.



Kentte gece başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar, parklar, evlerin çatıları ve araçlar beyaza büründü.



Bazı vatandaşlar, iş yeri ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.



Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise yolları açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

