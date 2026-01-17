Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Türkiye omuz ve dirsek cerrahisi alanında dünyayla yarışır durumda

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Türk Omuz Dirsek Cerrahisi Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, omuz ve dirsek cerrahisinde yapılan ameliyat seviyeleri ve cerrahi işlemler ile hocaların bilgi düzeyi açısından dünyayla yarışır durumda olduklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 11:02 Güncelleme: 17.01.2026 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye omuz ve dirsek cerrahisi alanında dünyayla yarışır durumda
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Türk Omuz Dirsek Cerrahisi Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, omuz ve dirsek cerrahisinde yapılan ameliyat seviyeleri ve cerrahi işlemler ile hocaların bilgi düzeyi açısından dünyayla yarışır durumda olduklarını belirtti.

        Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, omuz ve dirsek sakatlanmalarının riskli branşlardaki sporcuların dışında günlük hayatta da yaşanabildiğini söyledi.

        Her yaş grubuna özgü birtakım rahatsızlıkların söz konusu olduğunu vurgulayan Aydın, "Bunlar gençlerde daha çok omuz çıkıkları, biraz daha ilerleyen yaşlarda omuz çevresindeki yırtıklar olabiliyor. Daha da ileri yaşlarda ise omuzun kireçlenmesi dediğimiz rahatsızlık meydana geliyor. Yani çok geniş bir spektrumda yaşanan hastalık alanını kapsayan bir durum. Öte yandan, sporcularda görülen rahatsızlıklarla sporcu olmayanlarda görülen hastalıklar birbirinden tamamen farklı olarak görülüyor." diye konuştu.

        - "Avrupa, Uzak Doğu ve Amerika'yla yarışabilir durumdayız"

        Aydın, omuz ve dirsek rahatsızlıklarının oluşmaması için herkesin kendi sınırını bilip kendi limitinde hareket etmesi ve eklemlerini normalden fazla zorlayıcı işlemlerden uzak tutması gerektiğini dile getirdi.

        Türk omuz ve dirsek cerrahisinin, dünyada sayılı seviyeye gelmiş, ortopedi alanında çalışan uzmanlara sahip olduğuna dikkati çeken Aydın, şöyle konuştu:

        "Omuz ve dirsek cerrahisi alanında Avrupa, Uzak Doğu ve Amerika'yla yarışabilir durumdayız. Hem yapılan ameliyat seviyeleri hem cerrahi işlemler hem de hocalarımızın bilgi düzeyi açısından dünyayla yarışır düzeydeyiz. Zaten bahsettiğim ülkelerden gelen davetler üzerine hocalarımız söz konusu yerlere gidip birçok konuşma ve bilimsel toplantı gerçekleştirmektedirler. Son olarak geçen yıl Güney Kore örneğini vermek istiyorum. Türk Omuz Dirsek Cerrahisi Derneğini ülkelerine konuk olarak davet ettiler ve 55 omuz cerrahı ile Seul'e gittik. Orada Kore Omuz Cerrahisi Derneğinin toplantısına katıldık ve ülkemizi temsil ettik. Benzer şekilde de gelecek aylarda Türkiye'de büyük bir kongremiz olacak. Buraya da İspanya konuk ülke olarak geliyor. Hem ülke hem de bölgesel olarak Türk omuz ve dirsek cerrahisi camiası çok aktif, önde gelen isimlere sahip, bilimsel olarak da çok iyi durumda olduğunu ifade etmek istiyorum."

        - "Çok sayıda uluslararası hasta Türkiye'ye geliyor"

        Aydın, Türkiye'nin sadece omuz ve dirsek cerrahisi alanında değil, tüm ortopedik problemlerde iyi bir yerde konumlandığını vurguladı.

        Gerek uygulanan ameliyatlar gerek kullanılan implant ve malzemeler konusunda Türkiye'nin iyi bir noktada olduğunu anlatan Aydın, şunları kaydetti:

        "O nedenle hem yakın çevreden hem de uzak çevreden çok sayıda uluslararası hasta Türkiye'ye geliyor. Bunların memnuniyeti de yüksek. Tıpta geçerli bir kanı vardır, hasta hastayı getirir. Memnun olan hasta, yenilerini getiriyor. Bu nedenle uluslararası hasta noktasında da her geçen gün daha iyi noktaya doğru ilerliyoruz. Bunlar hem özel hastanelerde oluyor hem de devletin şu anda yapmış olduğu şehir hastanelerinde gerçekleşiyor. Bu noktada da ciddi yatırımların sonucu olarak uluslararası sağlık hizmetlerinde iyi noktaya doğru ilerliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!
        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        Borçlanma primine vergi indirimi
        Borçlanma primine vergi indirimi
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Antalya'da kardeş kurşunu

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kayseri'de 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kayseri'de kar etkili oluyor
        Kayseri'de kar etkili oluyor
        Otel bodrumunda çıkan yangın paniğe neden oldu
        Otel bodrumunda çıkan yangın paniğe neden oldu
        Pert olan otomobilden burnu kanamadan çıktı Kaza yapan sürücü: "Refüjden cu...
        Pert olan otomobilden burnu kanamadan çıktı Kaza yapan sürücü: "Refüjden cu...
        Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
        Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
        Kayserispor'un transfer tahtası açıldı
        Kayserispor'un transfer tahtası açıldı