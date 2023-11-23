Kayseri'de imam nikahlı eşini darbeden zanlı polisten kaçarken yaptığı kazada yaralandı Kayseri'de darbettiği imam nikahlı eşinin şikayetinin ardından polisten kamyonuyla kaçan zanlı, bir evin duvarına çarparak yaralandı.

Kayseri'de darbettiği imam nikahlı eşinin şikayetinin ardından polisten kamyonuyla kaçan zanlı, bir evin duvarına çarparak yaralandı.

İddiaya göre, alkol aldıktan sonra Melikgazi ilçesi Dikilitaş Mahallesi'ndeki evine giden T.K. ile imam nikahlı eşi Y.D. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda T.K, eşini darbettikten sonra evden ayrıldı.

Polisler, imam nikahlı eşinin şikayet ettiği T.K'nin kullandığı 38 ADV 652 plakalı kamyonu takibe aldı.

Zanlı, polisten kaçarken Tacettin Veli Mahallesi Turap Sokak'ta bir evin duvarına çarptı.

Kazada yaralanan T.K, Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.