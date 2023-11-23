Dini nikahlı eşini darbedip, kamyonetle kaçarken kazada yaralandı

KAYSERİ'de,dini nikahlı eşini darbettikten sonra kamyonetiyle polisten kaçmaya çalışan T.K. (49), bir evin duvarına çarparak yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Dikilitaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre T.K. ile dini nikahla yaşadığı eşi Y.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında eşini darbeden T.K., daha sonra 38 ADV 652 plakalı kamyonetiyle evden uzaklaştı. Eşi Y.D.'nin ihbarı üzerine T.K.'nın kullandığı kamyonet polis ekiplerince takibe alındı. Alkollü olduğu iddia edilen T.K., polisten kaçmaya çalışırken Tacettin Veli Mahallesi Turap Sokak'ta bulunan bir evin duvarına çarparak yaralandı. Yaralı adrese sevk edilen ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak polis nezaretinde tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlattı.