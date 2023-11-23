Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        AK Parti'li Elitaş: Uyuşturucunun kökünü kazıyana kadar mücadele edeceğiz (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 21:18 Güncelleme: 23.11.2023 - 21:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Elitaş: Uyuşturucunun kökünü kazıyana kadar mücadele edeceğiz (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        MOBİLYASEKTÖRBULUŞMALARINA KATILDI

        AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO), 'Mobilya sektör buluşmaları' programına katıldı. Mobilya sektörünün ülke ekonomisi için önemli bir ihracaat kalemi olduğunu belirten Mustafa Elitaş, "Türkiye'nin mobilya sanayinde önemli bir ivme kaydetti. 2017 yılında İstanbul'da düzenlenen bir fuarda mobilya ihracatı hedefinin 3 milyar dolarken, bugün ise hedef 6 milyar dolara çıktı. Yılın tamamlanmasına 1.5 ay kalmışken bu hedefe de mobilya sektörünün ulaşacağına inanıyorum" dedi.

        Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığının enflasyonla ilgili çalışmalarına da vurgu yapan Elitaş, "Ekonominin bir dengeyle devam etmesi gerekir. Bir taraftan paramal politikaları, bir taraftan maliye politikaları, eş güdümlü olarak devam etmesi ekonomideki ısınmayı soğuturken de birden bire soğuk algınlığına meydan vermeyecek şekilde bunları yapmaları gerekir. Şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Merkez Bankası Başkanımız gerçekten ekonomik verileri, elindeki bulunan Türkiye ekonomisi ve dünya ekonomisiyle ilgili rakamları çok iyi bir şekilde değerlendirerek bugüne kadar götürdükleri politikalardan çok önemli adımlar attıklarını görüyoruz. Piyasada gördüğüm kadarıyla önemli bir güvenin hasıl olduğunu, inşallah bu güvenin de arttığı takdirde hızlı bir şekilde dönüşüm ve sorunların hızlı bir şekilde ortadan kalkacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı. Program, Mustafa Elitaş'a günün anısına plaket takdim edilmesi ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Malatya'da peş peşe iki deprem
        Malatya'da peş peşe iki deprem
        Şimşek: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız
        Şimşek: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız
        Montella’dan tüm futbolculara mesaj!
        Montella’dan tüm futbolculara mesaj!
        Hurdacı ve yeğeni enkaz altında kaldı
        Hurdacı ve yeğeni enkaz altında kaldı
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması
        TFF'den Süper Kupa açıklaması
        Gazze’de 4 günlük insani ara
        Gazze’de 4 günlük insani ara
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Fenerbahçeli eski yöneticilerden MHK'ye istifa çağrısı
        Fenerbahçeli eski yöneticilerden MHK'ye istifa çağrısı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Elitaş: Uyuşturucunun kökünü kazıyana kadar mücadele edeceğiz (...
        AK Parti'li Elitaş: Uyuşturucunun kökünü kazıyana kadar mücadele edeceğiz (...
        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Kayseri'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Kayseri'de konuştu:
        Kayseri'de öğretmenlerden oluşan koro konser verdi
        Kayseri'de öğretmenlerden oluşan koro konser verdi
        Kayseri'de polis memurunun şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin 8 sanık h...
        Kayseri'de polis memurunun şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin 8 sanık h...
        AK Parti'li Elitaş: Uyuşturucunun kökünü kazıyana kadar mücadele edeceğiz
        AK Parti'li Elitaş: Uyuşturucunun kökünü kazıyana kadar mücadele edeceğiz
        Kayseri Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi'nin inşası sü...
        Kayseri Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi'nin inşası sü...