Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        KAYSERİ'DE OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

        KAYSERİ'de,otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 02:41 Güncelleme: 23.10.2023 - 02:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        KAYSERİ'DE OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de,otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda meydana geldi. R.Ö. yönetimindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan K.Ö. yönetimindeki 03 ABN 358 plakalı patates yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, otomobildeki Buket K.'nın (21) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı R.Ö. ve M.T. ise sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        --------------------------

        -Olay yeri 

        -Genel detay

        -Polis ekiplerinin çalışmasından görüntü

        DHA-Gündem - Türkiye-Kayseri / Melikgazi -

        2023-10-23 02:40:13

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Blinken: Karşılık vermeye hazırız
        Blinken: Karşılık vermeye hazırız
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Süper Fener!
        Süper Fener!
        6 yaşındaki Eymen'in feci ölümü!
        6 yaşındaki Eymen'in feci ölümü!
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Baltayla saldırdı!
        Baltayla saldırdı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"

        Benzer Haberler

        Kayseri'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kayseri'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kayseri'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Kayseri'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Otomobilin çarptığı direk park halindeki başka bir otomobilin üzerine devri...
        Otomobilin çarptığı direk park halindeki başka bir otomobilin üzerine devri...
        Kayseri'de elektrik direğine çapıp alev alan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kayseri'de elektrik direğine çapıp alev alan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Develi Belediye Spor - Hatay Büyükşehir Belediye:  3-2
        Develi Belediye Spor - Hatay Büyükşehir Belediye:  3-2
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi