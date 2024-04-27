Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Parasını ödediği ürününü alamayınca zincir marketten şikayetçi oldu

        KAYSERİ'de Şemsettin Andaç, bir zincir marketten aldığı 2 elektrikli bisikletten birinin ücretini ödemesine rağmen kendisine teslim edilmediği gerekçesiyle tüketici hakem heyetine başvurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 17:02 Güncelleme: 27.04.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Parasını ödediği ürününü alamayınca zincir marketten şikayetçi oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de Şemsettin Andaç, bir zincir marketten aldığı 2 elektrikli bisikletten birinin ücretini ödemesine rağmen kendisine teslim edilmediği gerekçesiyle tüketici hakem heyetine başvurdu. Hakem heyeti tarafından verilen kararda, "Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaşması olarak kabul edilemeyeceğinden tüketici talebinin kabulü gerektiği kanaatine varılmıştır" denildi.

        Melikgazi ilçesinde yaşayan Şemsettin Andaç, ulusal çapta faaliyet gösteren bir zincir marketin Tacettin Veli Mahallesi'nde bulunan şubesinden 59 bin TL karşılığında 2 elektrikli bisiklet satın aldı. Zincir market şubesinde ödemesini yapan Andaç, söz konusu ürünlerden birini teslim alırken, diğerini ise stokta yeterli ürün bulunmadığı gerekçesiyle alamadı. Şemsettin Andaç uyuşmazlığı Melikgazi Tüketici Hakem Heyeti'ne taşıdı. İnceleme yapan heyet, "Mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinin sözleşmenin ifası ve teslimat başlıklı 16/4. maddesi uyarınca siparişi konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı ve sağlayıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi gerektiği ve satıcı veya sağlayıcının bu hususta sorumlu bulunduğu, ancak somut olayda bahse konu 3 gün kuralının aşıldığı ve sonrasında tüketiciye bildirim yapıldığının değerlendirildiği, malın stokta bulunması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaşması olarak kabul edilemeyeceğinden tüketici talebinin kabulü gerektiği kanaatine varılmıştır" denildi.

        ZİNCİR MARKET İDDİALARI KABUL ETMEDİ

        İsminin açıklanmasını istemeyen market sorumlusu, olaya ilişkin DHA'ya yaptığı açıklamada, "Bu durumun bizimle bir alakası yok. Üretici firma ile alakası var. Biz, Şemsettin Beye de bu durumu anlattık. Bizle olayın bir bağlantısı yok. Tedarikçi firmadan kaynaklı bir durum söz konusu. Tedarikçi firma ürünü karşılayamayınca para iadesi yaptı. Ancak, müşterimiz kabul etmedi. Ekstra olarak 2 bin TL hediye çeki de verdi. Onu da kabul etmedi. 'İlla ben ürünü istiyorum' dedi. Tamamen firma ve kendisi arasındaki bir problem. Fiyat farklılığı gibi bir durum da söz konusu değil. Müşterimiz ürünü taksitli almıştır. Bundan dolayı fiyat farkı oluşmuş olabilir. Afişte hem peşin hem de taksitli fiyatı yazar. Benzer sorun diğer müşterilerde de yaşandı. Onlar para iadesini kabul ettiler. Ama, Şemsettin Bey ürünü istediği için firma da ürünü tedarik edemediği için Şemsettin Bey de bu durumu kabul etmediği için böyle bir sorun ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

        Mağdur olduğunu söyleyen Şemsettin Andaç ise ürünün ödemesini A101’e yaptığını ancak tarafına hala ürünün verilmediğini, güncel piyasa koşullarında da ürünün fiyatının sürekli arttığını belirterek, konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anadolu'da kırkikindi zamanı!
        Anadolu'da kırkikindi zamanı!
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        Ali Koç: Fenerbahçe herkesin önündedir
        Ali Koç: Fenerbahçe herkesin önündedir
        Asgari ücret açıklaması
        Asgari ücret açıklaması
        İspanya'da gündem Arda Güler
        İspanya'da gündem Arda Güler
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Sharon Stone'un gözyaşları
        Sharon Stone'un gözyaşları
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        İstanbul'da dehşet! 5 yaşındaki çocuk parkta su birikintisinde can verdi!
        İstanbul'da dehşet! 5 yaşındaki çocuk parkta su birikintisinde can verdi!
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        İşte derbinin 11'leri...
        İşte derbinin 11'leri...
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar

        Benzer Haberler

        Büyükkılıç, Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi
        Büyükkılıç, Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi
        Kayseri'de bir kişi otomobilde ölü bulundu
        Kayseri'de bir kişi otomobilde ölü bulundu
        Balık tutmak için evden çıktı, 3 gün sonra otomobilinde ölü bulundu
        Balık tutmak için evden çıktı, 3 gün sonra otomobilinde ölü bulundu
        Anadolu Ahşap ve Metal İşleme Makineleri ve Teknolojileri Fuarı Kayseri'de...
        Anadolu Ahşap ve Metal İşleme Makineleri ve Teknolojileri Fuarı Kayseri'de...
        Kuş cennetinde yetişen otsu bitkiden çocuklar için bebek yapıyorlar
        Kuş cennetinde yetişen otsu bitkiden çocuklar için bebek yapıyorlar
        Kuma cinayeti sanığına verilen beraatin gerekçesi açıklandı
        Kuma cinayeti sanığına verilen beraatin gerekçesi açıklandı