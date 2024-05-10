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        Başöğretmen, geçirdiği kaza öncesi çektiği videoyla eğitimde şiddete tepki göstermiş

        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde otomobilin çarptığı başöğretmen Orhan Gündoğdu (51), memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:33 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:35
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        Başöğretmen, geçirdiği kaza öncesi çektiği videoyla eğitimde şiddete tepki göstermiş
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        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde otomobilin çarptığı başöğretmen Orhan Gündoğdu (51), memleketi Kayseri'de toprağa verildi. Gündoğdu'nun ölmeden önce, çekip sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla İstanbul'da lise okul müdürünün bir öğrenci tarafından öldürülmesine tepki gösterdiği ortaya çıktı.

        Kaza, 8 Mayıs’ta akşam saatlerinde Başiskele ilçesi Sepetlipınar Mahallesi D-130 kara yolu Yalova istikametinde meydana geldi. Sefa T.’nin kontrolünü yitirdiği 41 ST 138 plakalı otomobil, önce yol kenarındaki Orhan Gündoğdu'ya ardından da beton elektrik direğine çarparak ikiye bölündü. Kazada Orhan Gündoğdu yaşamını yitirdi, Sefa T. ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Sefa T., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Orhan Gündoğdu'nun 8 ay önce Gölcük ilçesindeki Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulu özel eğitim sınıfı başöğretmeni olarak tayin olduğu öğrenildi.

        KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

        Evli ve 2 çocuk babası Orhan Gündoğdu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Kayseri’ye getirildi. Gündoğdu için Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gündoğdu'nun ailesi, yakınları ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Başöğretmen Gündoğdu, kılınan namazın ardından Serkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        'MEMLEKETTE ÖĞRETMEN, ŞAMAROĞLANINA DÖNDÜ'

        Orhan Gündoğdu'nun, kazadan önce sosyal medya hesabında Eyüpsultan’da özel bir lisede okul müdürü olan İbrahim Oktugan’ın, Irak asıllı lise öğrencisi Y.K. tarafından öldürülmesine iliştin paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Gündoğdu, yürüdüğü sırada kendini videoya alarak, "Memlekette öğretmen, şamaroğlanına döndü. Velisinin sopası, öğrencisinin dayağı, bıçağı. Bir şey diyemezsin. Elin kolun bağlanır. Şikayet. Nasıl öğretecek bu? Aşağıdan, yukarıdan sıkıştır. Öğretmen mi, mengeneden sıkışmış başka bir şey mi belli değil. Gelen ağzını, gözünü dağıtacak. Gelen bıçağı takacak" ifadelerine yer verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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