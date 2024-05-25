5'inci kattan düşen kadın, ağır yaralandı

Olay, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Altay Sokak'taki 15 katlı binanın 5'inci katında meydana geldi. Hümeyra Çilsal, dengesini kaybederek balkondan beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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