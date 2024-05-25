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        5'inci kattan düşen kadın, ağır yaralandı

        KAYSERİ'de, 15 katlı binanın 5'inci katındaki balkondan düşen Hümeyra Çilsal (30), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 13:37 Güncelleme: 25.05.2024 - 13:40
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        5'inci kattan düşen kadın, ağır yaralandı
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        KAYSERİ'de, 15 katlı binanın 5'inci katındaki balkondan düşen Hümeyra Çilsal (30), ağır yaralandı.

        Olay, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Altay Sokak'taki 15 katlı binanın 5'inci katında meydana geldi. Hümeyra Çilsal, dengesini kaybederek balkondan beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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