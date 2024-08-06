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        Kayseri'de beton mikseri devrildi; sürücü öldü

        KAYSERİ'de beton mikserinin devrildiği kazada sürücü Ünsal Öztürk (58), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 12:36 Güncelleme: 06.08.2024 - 12:40
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        Kayseri'de beton mikseri devrildi; sürücü öldü
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        KAYSERİ’de beton mikserinin devrildiği kazada sürücü Ünsal Öztürk (58), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8'inci Cadde’de meydana geldi. Ünsal Öztürk yönetimindeki 38 AKE 903 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ünsal Öztürk'ün cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, devrilen beton mikseri vinçle kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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