Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

        Kayseri'de bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 11:44 Güncelleme: 02.02.2025 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
        ABONE OL

        Kayseri'de bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi'ndeki bir apartmanın bacasından ses geldiğini duyan Ramazan Çavdar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Binanın havalandırma boşluğu içinde bir güvercinin mahsur kaldığını belirleyen itfaiye ekipleri, kurtarma çalışması başlattı.

        Özel aparatlar yardımıyla kurtarılan güvercin, doğal ortamına bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Minibüsler yarıştı, hamile yolcu fenalaştı!
        Minibüsler yarıştı, hamile yolcu fenalaştı!
        Engelli çocuğa anne ve babasından şiddet!
        Engelli çocuğa anne ve babasından şiddet!
        Galatasaray, Morata'yı açıkladı!
        Galatasaray, Morata'yı açıkladı!
        Çocuklarda dikkat eksikliği nasıl anlaşılır?
        Çocuklarda dikkat eksikliği nasıl anlaşılır?
        Sokak köpekleri için yeni iş kolu!
        Sokak köpekleri için yeni iş kolu!
        Alman kadını katledip varil içerisinde gömdü!
        Alman kadını katledip varil içerisinde gömdü!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Bade Karakoç!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Bade Karakoç!
        Jose Mourinho'nun Rizespor 11'i...
        Jose Mourinho'nun Rizespor 11'i...
        Pınar Gültekin davasında sıcak gelişme
        Pınar Gültekin davasında sıcak gelişme
        Güle güle Ndour!
        Güle güle Ndour!
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        Tel Aviv'de binlerce kişi sokağa indi
        Tel Aviv'de binlerce kişi sokağa indi
        Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü, 19 yaralı
        Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü, 19 yaralı
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        ABD'den Kanada ve Çin'e gümrük vergisi
        ABD'den Kanada ve Çin'e gümrük vergisi
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!
        Yenidoğan çetesi sanığı intihar etti
        Yenidoğan çetesi sanığı intihar etti
        SMA tedavisine ilişkin açıklama:
        SMA tedavisine ilişkin açıklama:
        Eşi, gözaltına alındı
        Eşi, gözaltına alındı
        CİMER'e şikâyet edilen şarkı
        CİMER'e şikâyet edilen şarkı

        Benzer Haberler

        Erciyes, sömestir tatilinde 900 bin kişiyi ağırladı
        Erciyes, sömestir tatilinde 900 bin kişiyi ağırladı
        Kayseri'de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklan...
        Kayseri'de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklan...
        3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 5 şüphelisi adliyede (2)
        3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 5 şüphelisi adliyede (2)
        Bellona Kayserispor- Trabzonspor maçının ardından
        Bellona Kayserispor- Trabzonspor maçının ardından
        Bellona Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından
        Bellona Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından
        Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından
        Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından