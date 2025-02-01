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        Bellona Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor'la berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, planladıkları oyunu sergileyemedikleri için iki puan kaybettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 19:21 Güncelleme: 01.02.2025 - 19:21
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        Bellona Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor'la berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, planladıkları oyunu sergileyemedikleri için iki puan kaybettiklerini söyledi.

        Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kayserispor'un da kendilerinin de sıkıntılarının olduğunu, deplasmana kazanmak için geldiklerini belirtti.

        Planladıkları oyunu sahaya yansıtamadıklarını anlatan Güneş, "Maalesef kendi oyunumuzun altında kaldık, 2 puan kaybettik üzgünüz. Oyuna iyi başlamadık. Rakip ilk yarının ortasına kadar daha iyiydi ama onlarında etkili atağı yoktu. Savunmada kalıp hızlı çıkışlarını bekliyorduk. Çok basit top kaybı yapınca Kayserispor'da bunları kullandı." diye konuştu.

        İkinci yarı yaptıkları değişikliklerinin de maçı kazanmak için işe yaramadığı ifade eden Güneş, şunları kaydetti:

        "İlk yarının ortalarına doğru düşündüğümüz oyuna döndük hem pas yaptık hem rakibin çıkmasını engelledik. Kenardan getirdiğimiz ataklarda pozisyonlar bulduk ama gol bulamadık. İkinci yarı daha iyi oyun beklerken daha olumsuz bir oyun ortaya çıktık. Oyuncu değişikliklerimiz de işe yaramadı. Kayserispor’un oyun yapısı bizi kontrol edip çıkma düşüncesi, biz faul yapmayıp baskı yapmayınca onlara yardımcı olduk. Kötü bir oyun kötü bir sonuç üzgünüz."

        Bir gazetecinin "Hangi bölgelere transfer yapacaksınız?" sorusunu Güneş, "Şu anda stoperde Savic'in dönüşü önemli, geçen hafta yarım oynadı. Bu maçta tam oynadı. Yine de stoper alacağız, genç ya da tecrübeli. Orta sahada da bakacağız, gelişmelere göre. Bir başka mevki de olabilir. Eldeki oyunculardan gidip, gitmeyeceği duruma göre de bakacağız. Zubkov'un transferi bitti, hayırlı olsun, iyi bir oyuncu umarım ki takıma katkı sağlar." şeklinde yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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